WM 2026 DFB Kader – Dieser VfB Spieler hat Chancen auf den WM-Kader

Es bahnt sich etwas an! Das vergessene DFB-Juwel Jeff Chabot könnte sich als Julian Nagelsmanns größte Sensation im WM-Kader 2026 herausstellen. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart hat in dieser Saison durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und wird zunehmend als Kandidat für die Nationalmannschaft gehandelt. Sein beeindruckender Aufstieg könnte ihm eine Teilnahme an dem prestigeträchtigen Turnier ermöglichen. Vor allem, wenn ein Backup für Schlotterbeck und Rüdiger gesucht wird, könnte Jeff eine Chance bekommen. Voraussetzunh: Eine tadellose Rückrunde.

Jeff Chabot: Vom Neuzugang zum Leistungsträger

Als Jeff Chabot im Sommer 2024 als Neuzugang beim VfB Stuttgart vorgestellt wurde, waren die Erwartungen hoch. Der groß gewachsene Innenverteidiger trat die Nachfolge von Waldemar Anton und Hiroki Ito an, die zuvor die Abwehr der Schwaben geprägt hatten. Für eine Ablösesumme von lediglich vier Millionen Euro wurde Chabot vom 1. FC Köln verpflichtet, nachdem er zuvor eine wechselvolle Karriere in verschiedenen Nachwuchs- und Profimannschaften durchlaufen hatte.

Europa League 2025/2026 4 4 350′ 3 7.3 Bundesliga 2025/2026 15 14 1 1251′ 1 1 7.1 DFB Pokal 2025/2026 2 2 180′ 7.8 Gesamt: 21 20 1 1781′ 4 0 0 0 (0) 0 1 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 21 - Per Game In Startaufstellung 20 1.0 Per Game Minuten 1781 84.8 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 0 0 Per Game

Starke Entwicklung in der aktuellen Saison

In dieser Saison hat sich der 27-Jährige erheblich gesteigert und zeigt sich als unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft. Während die letzte Saison für den VfB mit einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz endete, sorgt Chabot in der aktuellen Spielzeit für Stabilität in der Defensive. Seine individuellen Leistungen haben sich stark verbessert, er ist weniger fehleranfällig und überzeugt sowohl im Zweikampf als auch im Spielaufbau.

Wachsende Unterstützung für eine Nominierung

Die Rufe nach einer Berufung in die deutsche Nationalmannschaft werden lauter. Chabot hat bereits Erfahrung in den U-Mannschaften des DFB gesammelt und spielte zuletzt im Oktober 2019 für die U21. Mit deutschem Vater und einer französischen Mutter könnte er allerdings auch für Frankreich spielen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich positiv über Chabot geäußert und sieht ihn als ernsthaften Kandidaten für die WM 2026. „Er hat körperliche Präsenz, ist zweikampf- und kopfballstark“, so Matthäus. Angesichts der aktuellen Probleme in der Breite der Innenverteidigung könnte Chabot bald eine Rolle im Kader spielen.

Die Zukunft des DFB-Juwels

Die Entwicklung von Jeff Chabot beim VfB Stuttgart deutet darauf hin, dass er auf dem besten Weg ist, sich einen Platz im DFB-Kader zu sichern. Mit seinen beeindruckenden Statistiken, darunter eine hohe Zweikampfquote und präzise Passspiel, hat er sich als einer der besten Verteidiger in der Bundesliga etabliert. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob er tatsächlich die Chance erhält, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen.