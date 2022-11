WM 2022: Fakten über die Nationalmannschaft Katar

Der Wüstenstaat Katar ist nicht nur zum ersten Mal Gastgeber einer Weltmeisterschaft, sondern nimmt auch zum ersten Mal selbst mit seiner Nationalmannschaft in der Fußballgeschichte an einer WM teil. Bisher ist die Nationalmannschaft von Katar eher geheimnisvoll und es ist wenig bekannt über die Akteure im Nahen Osten. Dass sie großer Außenseiter sind, ist klar – doch was sollten Fans vor der WM 2022 über die Nationalmannschaft der Kataris wissen? Als Gastgeber darf Katar das WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador am Sonntag, 20.11. spielen – eine große Ehre! In der WM Gruppe A warten noch die Niederlande und der Senegal.



Abschottung der katarischen Nationalmannschaft

Dass wenig über die Mannschaft des Gastgebers publiziert wurde, liegt zunächst an der Abschottung des Teams im Vorfeld der WM. Ganze vier Monate war die Nationalmannschaft von Katar in Europa unterwegs, um sich fußballerisch auf die Premiere vorzubereiten. Während ihrer Reise durch den europäischen Kontinent bestritten sie Testspiele gegen Guatemala (2:0), Kanada (0:2), Jamaika (1:1) und Chile (2:2). Obwohl die katarische Nationalmannschaft wenig Erfahrungen aufweist, trat die Mannschaft in den Spielen zunehmend als Einheit auf.

Kaum Erwartungen an Katar bei der WM 2022

Der Sportreporter der „Doha News“ Mohamed Eltayeb schreibt aktuell, dass die Erwartungen der Fans an die katarische Nationalmannschaft nicht sehr hoch seien. Da dies die erste WM-Teilnahme in der Fußballgeschichte sei, gehen die Anhänger nicht davon aus, dass die Mannschaft sehr weit kommen wird. In ihrer Gruppe treffen sie mit Ecuador, der Niederlande und Senegal nicht gerade auf leichte Gegner – demnach könnte nach der Vorrunde auch schon wieder Schluss sein. Allerdings warnt der Sportreporter davor, Katar zu unterschätzen „Die Spieler sind jung und hungrig. Und sie haben in der Vergangenheit schon einige Fußball-Größen überrascht. Nicht zuletzt mit dem Gewinn der Asienmeisterschaft 2019“.

Die Spieler der katarischen Nationalmannschaft

Ein Großteil des Teams von der Asienmeisterschaft 2019 ist auch bei der diesjährigen WM dabei. Der wertvollste Spieler ist Angreifer Akram Afif mit einem aktuellen Marktwert von 5,5 Millionen Euro. Der Fußballstar geht optimistisch in das Turnier „Ich denke, wenn Katar irgendwo einen Vorteil hat, dann ist es der, dass die Weltmeisterschaft im eigenen Land stattfindet“. Im Trikot von Katar spielen außerdem Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Karim Boudiaf, Abdullah Al-Ahrak und Almoez Ali.