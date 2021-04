Wie viel verdient der Bundestrainer? DFB Prämienregelungen zur Fußball EM 2021 und der WM 2022

Was verdient man bei der Nationalmannschaft? Was verdienen Sorg, Köpke und Bierhoff?

Bei den Endrunden der Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften geht es immer nach einem strengen Katalog, wie weit die Mannschaft im Turnier kommt. Während es keine Antrittspauschale gibt, gibt es meist Geld für das Erreichen der k.o.Phase bzw. des Viertelfinales. Gewinnt man den Titel, schüttet der DFB richtig viel Geld aus, welches von der FIFA oder der UEFA kommt. So hätte es bei einem Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 in Russland pro Spieler 350.000 EUR gegeben, zur EM 2016 hätte es noch 300.000 EUR gegeben, die gewonnene Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien brachte ebenso 300.000 EUR ein.

Neben ihren Verträgen bei den Vereinen erhalten die deutschen Nationalspieler einer sogenannte Aufwandsentschädigung pro Spiel. Bei den Qualifikationsspielen verdienen die DFB-Stars normalerweise 20.000 EUR pro Einsatz auf dem Platz, also maximal 200.000 EUR pro Qualfikation. Das schaffen immer wieder einige Spieler. In der EM 2021 Quali bekamen einige Spieler bei acht Spielen und sieben Siegen 140.000 EUR: Neuer, Kimmich , Gnabry , Werner und Brandt waren dies. Doch Anreiz für die deutsche Nationalmanschaft zu spielen ist dies nicht, verdienen die Star ja teilweise eine Million EUR pro Monat.

