Nationalspieler Robin Gosens möglicherweise vor Wechsel in die Bundesliga

Mehrere Bundesligisten sind Medienberichten zufolge am Nationalspieler Robin Gosens interessiert. Im Sommer 2022 scheiterte ein Wechsel in die Bundesliga noch an den Ablöseforderungen seines Vereins Inter Mailand.

Drei Bundesligisten verhandeln mit Robin Gosens

Anscheinend befindet sich das Management von Linksverteidiger Robin Gosens in Verhandlungen mit mehreren Bundesligisten. Laut einem Bericht des Kicker sind Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt an Gosens dran. Der Poker um die Dienste des deutschen Nationalspieler hat definitiv begonnen.

Bei Bayer Leverkusen hat man mit Sinkgraven und Bakker zwei niederländische Spieler auf der Gosens-Position, die aber nicht überzeugten. Bakker hat im Kicker lediglich einen Notenschnitt von 4,92. Bei Frankfurt spielt die Juve-Leihgabe Pellegrini (4,00), der aber wie ein Fremdkörper wirkt. Bei Gladbach sucht man einen Ersatz für Ramy Bensebaini dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.

Hohe Ablöseforderung wahrscheinlich ein Problem

Möglicherweise ist die Ablöseforderung von Inter Mailand noch ein Problem beim Gosens-Transfer. Inter verpflichtete den Nationalspieler erst im Sommer 2022 für 27,4 Millionen Euro von Bergamo und will nicht allzu viel Verlust machen. Die Ablöseforderung soll inzwischen von 30 Millionen auf zirka 20 Millionen gesenkt worden sein. Gosens Vertrag bei Inter läuft bis 2026, sodass ein Leihgeschäft möglich erscheint.

Gosens bei Inter nur Ergänzungsspieler

Robin Gosens hat sich die Saison 2022/23 bei Inter Mailand bestimmt anders vorgestellt. Der Linksverteidiger kam zwar in 15 von 18 Spielen zum Einsatz, wurde aber meistens nur für einige Minuten eingewechselt. In der Serie A hat er nur 181 Spielminuten an den ersten 12 Spieltagen gesammelt. In der Champions League stand er immerhin dreimal für 90 Minuten auf dem Platz.

Bayer Leverkusen startet zweiten Versuch

Bayer Leverkusen hatte bereits in der Sommerpause 2022 einen Gosens-Transfer angestrebt. Damals fehlten Bayer die finanziellen Mittel. Im Winter 22/23 muss der Werksklub allerdings erst Einnahmen generieren, bevor die Gosens-Verpflichtung realisiert werden kann. Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven, Charles Aránguiz und Nadiem Amiri sind Verkaufskandidaten.