Nationalspieler Gosens feiert Last-Minute-Sieg mit Florenz

Robin Gosens und der AC Florenz haben im Abstiegskampf der Serie A einen entscheidenden Sieg eingefahren. Mit einem späten Tor in der Nachspielzeit besiegte das Team von Chefcoach Vincenzo Italiano US Cremonese mit 1:0 und verbesserte sich damit auf den vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch drei Punkte. Gosens, der in der 66. Minute eingewechselt wurde, durfte sich über den späten Erfolg freuen.

Wichtiger Sieg für Florenz im Abstiegskampf

Der AC Florenz feierte am Sonntag einen unerwarteten, aber dringend benötigten Erfolg, der die Hoffnungen auf den Klassenerhalt neu belebte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es dem Team, die Druckphase der zweiten Hälfte zu nutzen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es der eingewechselte Moise Kean, der den entscheidenden Treffer erzielte und die Partie entschied.

Gosens‘ Beitrag zum Team

Robin Gosens, der nach einer Phase mit Verletzungen wieder in die Mannschaft zurückgekehrt ist, zeigte sich nach seiner Einwechslung engagiert. Der 31-Jährige konnte das Spielgeschehen entscheidend beeinflussen und brachte frischen Wind auf das Feld. Seine Erfahrung wird für die kommenden Spiele von großer Bedeutung sein, da der AC Florenz weiterhin um den Klassenerhalt kämpft.

Tabellenstand und Ausblick

Mit diesem Sieg klettert Florenz auf den vorletzten Platz der Serie A und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Das Team hat in dieser Saison bisher nur zwei Siege in 18 Spielen errungen, was die Dringlichkeit der nächsten Partien erhöht. Es bleibt abzuwarten, ob der Sieg gegen Cremonese der Wendepunkt in dieser schwierigen Saison sein kann.