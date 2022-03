Länderspiele 2022 & WM Playoffs: Wo laufen die nächsten Länderspiele im TV? ARD, ZDF, DAZN & Sportdigital

Ab dieser Woche wird es im internationalen Fußball wieder spannend, denn neben zahlreichen Testspielen und zwei deutschen Länderspielen stehen die letzten Wm-Qualifikationsspiele statt. Doch wer alle Spiele live im TV anschauen will, benötigt mehrere Pay-TV Abos. Wir sagen dir, wie du die nächsten Länderspiele anschauen kannst!

Wer zeigt die nächsten Länderspiele im TV?

Die beiden deutschen Länderspiele gegen Israel und die Niederlande laufen bei ARD und ZDF und sind somit frei empfangbar! Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: für alle anderen Länderspiele benötigt man mindestens DAZN, denn hier werden die meisten anderen Testspiele gezeigt sowie die wichtigen WM-Qualifikations-Playoffs in Europa. Wer die WM Playoffs aus Afrika sehen will – es werden noch alle fünf WM-Teilnehmer aus Afrika gesucht – muss für 4,99 EUR Sportdigital abonnieren.

Wo laufen die nächsten deutschen Länderspiele im TV?

Während die letzten WM-Quali Spiele Deutschlands alle bei RTL liefen, freut man sich nun auf die kommenden beiden Freundschaftsspiele gegen Israel und die Niederlande in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF.

Wo laufen die europäischen WM-Qualifikation Playoffs im TV?

Spannend wird es bei den kommenden WM-Playoffs von Europa. Dabei werden noch drei weitere WM-Teilnehmer gesucht. Während die Ukraine erst im Juni gegen Schottland antreten wird und sich dadurch der Gegner Polen bis dahin entspannen kann, gibt es bei den anderen Duell mächtig Spannung. Denn wenn Portugal (gegen die Türkei) und Italien (gegen Nordmazedinien) am 24.3. ihre Spiele gewinnen, geht es am 29.3. im direkten Aufeinandertreffen um einen Platz bei der WM Endrunde von Katar.

Wo laufen die WM-Qualifikation Playoffs in Afrika im TV?

Wer afrikanischen Fußball mag und sich zuletzt beim Africa Cup 2022 Spannung holte, der freut sich an den beiden Spieltagen am 25.03.2022 und 29.03.2022 bei Sportdigital auf jeweils fünf spannende WM-Playoffs. Für 4,99 EUR sollte man diese Spiele nicht verpassen.

Wo laufen die WM-Qualifikation Playoffs in Südamerika im TV?

Auch in Südamerika sind zwei feste Starterplätze offen sowie der 5.Platz in der Tabelle für das Playoff-Spiel. Nachdem Brasilien und Argentinien fest die WM-Qualifikation geschafft hatten, geht es bei den letzten beiden Spieltagen um die Starterplätze 3 und 4. Leider konnten wir bisher noch keine legalen TV-Möglichkeiten finden. Die WM-Spiele werden wohl nicht live in Europa zu sehen sein.