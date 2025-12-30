Fußball heute: Gruppensieg für Nigeria – Tunesien und Tansania im Achtelfinale

Tunesiens Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem 1:1 Remis gegen Tansania für das Achtelfinale des Afrika-Cups qualifiziert. Der Mitfavorit Nigeria setzte sich unterdessen mit einem klaren 3:1 Sieg gegen Uganda durch. Ellyes Skhiri und seine Mitspieler belegen den zweiten Platz in der Gruppe C, während Tansania mit einem historischen Einzug in die K.o.-Runde glänzt.

Tunesien sichert sich Platz im Achtelfinale

Die tunesische Auswahl musste sich im letzten Gruppenspiel des Afrika-Cups mit einem 1:1 gegen Tansania zufrieden geben. Ismael Gharbi vom FC Augsburg brachte Tunesien in der 43. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Feisal Salum für die Ostafrikaner in der 48. Minute aus und machte damit den ersten Einzug ins Achtelfinale für Tansania perfekt.

Tabelle der Gruppe C

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Nigeria S S S 3 3 0 0 8 4 4 9 2 Tunesien S N U 3 1 1 1 6 5 1 4 3 Tanzania N U U 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 Uganda N U N 3 0 1 2 3 7 -4 1 Africa Cup of Nations 2025

Nigeria dominiert die Gruppe C

Der bereits feststehende Gruppensieger Nigeria zeigte sich auch im letzten Gruppenspiel in bestechender Form. Mit einem 3:1 gegen Uganda sicherte sich das Team den dritten Sieg im dritten Spiel. Paul Onuachu brachte Nigeria in der 28. Minute in Führung, bevor Raphael Onyedika mit einem Doppelpack in der 62. und 67. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Ugandas Torhüter Omar Salim Jamal Magoola erhielt in der 56. Minute die Rote Karte, nachdem er Victor Osimhen gefoult hatte.

Tansania schreibt Geschichte

Trotz des Unentschiedens gegen Tunesien hat Tansania mit zwei Punkten aus drei Spielen den dritten Platz in der Gruppe belegt und sich somit als einer der besten Gruppendritten für das Achtelfinale qualifiziert. Mit insgesamt drei erzielten Toren haben die Ostafrikaner einen historischen Erfolg gefeiert und ihr erstes Weiterkommen in einem Afrika-Cup erreicht.