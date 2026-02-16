Neue WM 2026 DFB Trikots – So sieht die World Cup Retro Collection 2026 aus!

Ein Leak zeigt erstmals die komplette Adidas Retro-Kollektion rund um das Deutschland-Auswärtstrikot für die WM 2026. Footy Headlines veröffentlichte die Bilder, die aktuell im Adidas-Shop Ecuador gelistet sind und einen klaren Retro-Ansatz mit Trefoil-Logo und klassischem DFB-Wappen zeigen. Das DFB 2026er Auswärtstrikot verbindet eine neue Farbkombination aus Navy-blau und hellem Mint mit weißen Logos und wird im Leak als frischer, bisher nicht verwendeter Look beschrieben. Adidas plant die Verfügbarkeit der Kollektion ab März 2026; eine offizielle Ankündigung steht noch aus. Wir denken, dass dies vor den Länderspielen Ende März passieren wird und dann das erste Mal getragen wird.

Design und Farben des WM 2026 DFB Away-Trikots

Das geleakte DFB-Auswärtstrikot für die WM 2026 setzt laut den veröffentlichten Bildern auf eine bisher ungewohnte Farbkombination: eine navyfarbene Basis, weiße Logos und mintfarbene Applikationen, die zusammen einen maritimen Gesamteindruck erzeugen. Die Quelle betont, dass diese Farbgebung so noch nie für ein Deutschland-Auswärtstrikot verwendet wurde und damit einen klaren Bruch zu bisherigen Designs markiert. Gleichzeitig vermittelt die Kombination aus modernen Materialien und Retro-Elementen die Absicht, Tradition und Zeitgeist zu verbinden.

Retro Collection: Trefoil, Anthem Jacket, Shirts

Die als „Germany 2026 World Cup Originals“ geführte Retro Collection nutzt bewusst das Trefoil-Logo und das traditionelle DFB-Wappen, um die Verbindung zur Adidas-Ära klassischer Sportbekleidung zu unterstreichen. Neben dem Auswärtstrikot zeigt der Leak mehrere Kleidungsstücke: T-Shirts (ausgelistet als Tee #1 und Tee #2), eine Retro-Anthem-Jacke sowie Short- und Pant-Modelle. Diese Teile folgen dem Farbschema Navy und Light Mint und tragen die typischen Retro-Details wie Kontraststreifen und dezente Logos.

Anthem Jacket

Die geleakte Adidas DFB 2026 Retro-Anthem-Jacke erscheint in hellem Mint mit dunkleren Navy-Akzenten an Kragen, Bündchen, Reißverschlussleiste und den drei Streifen an den Ärmeln. Das Trefoil-Logo auf der Jacke verstärkt den Retro-Charakter und verweist klar auf die klassische Adidas-Designlinie. Laut Leak ergänzt die Jacke die Trikot- und Shirt-Modelle als sichtbares Key-Piece der Kollektion.

Tee #1 und Tee #2

Der Leak listet zwei verschiedene T-Shirt-Varianten (Tee #1 und Tee #2), nennt aber keine detaillierten Material- oder Designunterschiede in der Vorabmeldung. Beide Tees folgen jedoch dem übergreifenden Designprinzip der Kollektion mit zurückhaltenden Retro-Elementen und der Kombination aus Navy und Mint. Offizielle Produktbeschreibungen und Materialangaben stehen noch aus und dürften mit der offiziellen Ankündigung nachgereicht werden.

Shorts, Pants und weitere Artikel

Ergänzend zum Jersey und zur Anthem-Jacke enthält die geleakte Kollektion auch Shorts und Pants, die optisch an die Oberteile angepasst sind und das Farbschema sowie die Retro-Streifen fortführen. Konkrete technische Details zu Schnitten oder Funktionalität nennt der Leak nicht; er beschränkt sich auf die visuelle Darstellung der Artikel. Dennoch ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild, das klar als „World Cup Originals“-Serie erkennbar ist.

Verfügbarkeit, Leak-Quelle und Hinweise

Footy Headlines veröffentlichte die vollständigen Leaks; die Artikel sind derzeit auf dem Adidas-Online-Shop in Ecuador gelistet, während eine offizielle globale Präsentation noch aussteht. Adidas soll die Germany 2026 Retro Collection ab März 2026 verfügbar machen, heißt es in den Angaben zur Verfügbarkeit. Der Leak bezeichnet das Auswärtstrikot zudem als „Last-Ever by Adidas“; diese Formulierung stammt aus den veröffentlichten Bildern und wurde noch nicht vom Hersteller bestätigt.

Weitere Informationen zu klassischen Deutschland-Trikots und Archivbildern finden Interessierte im Football Kit Archive, das in den Leak-Angaben erwähnt wird. Offizielle Produktfreigaben und detaillierte Verkaufshinweise bleiben abzuwarten.