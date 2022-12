Wer spielt heute bei Fußball WM? Wer spielt das WM Viertelfinale? WM Spielplan, Matches, Teams, Termine

Heute am Freitag, den 9.12.2022, rollt der Spielball im WM 2022 Viertelfinale weiter, hier haben wir die Chancen und Favoriten im WM Turnierbaum uns angeschaut. An diesen Tagen gibt es jeweils 2 Spiele mit den Top-Favoriten Brasilien, Argentinien, England und Frankreich um 16 Uhr und 20 Uhr. Die hochkarätigen Viertelfinals kommen live im Free-TV und bei Magenta TV. Das Spiel Kroatien gegen Brasilien kommt nur bei Magenta. Wer das Spiel sehen will, kann hier für 10 EUR den Zugang buchen (monatlich kündbar!)



WM 2022 Viertelfinale am 9. und 10.12.2022

Update 16:45 Uhr – Halbzeit, ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden Mannschaften!

Update 18:48 Uhr -Kroatien schlägt Brasilien und steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft! Ein Elfer und ein Pfostenschuß – Kroatien haut den großen WM Favoriten raus.

Update 20 Uhr – Nun wird der Halbfinalgegner der Kroaten gesucht – Niederlande gegen Argentinien geht los!

Update 22 Uhr – 2:2 nach 90 Minuten – Verlängerung! Die Gauchos hatten schon 2:0 geführt.

Update 22 Uhr – Im Elfmeterschießen gewinnt Argentinien!

WM Viertelfinale Spielplan 2022

Wer überträgt im WM Viertelfinale Fußball live?

Die WM 2022 Viertelfinals werden bei ARD, ZDF und Magenta TV übertragen.

Fr., 09.12., 16 Uhr * Kroatien – Brasilien * Magenta TV exklusiv

Fr., 09.12., 20 Uhr * Niederlande- Argentinien* ARD & Magenta TV

Sa., 10.12., 16 Uhr * Marokko – Portugal* ZDF &Magenta TV

Sa., 10.12., 20 Uhr * England – Frankreich * ZDF &Magenta TV

Alle WM Viertelfinale in der Übersicht

Kroatien gegen Brasilien Viertelfinale live

Kann Vizeweltmeister Kroatien gewinnen?

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft ist Außenseiter gegen die stark aufspielende brasilianische Fußball-Nationalmannschaft. Bei den Wettquoten liegt Kroatien mit einer 8.25 weit hinter Brasilien mit einer 1.37. Ebenso beim Gesamtmarktwert, wo Kroatien auf 377 Millionen Euro und Brasilien auf 1,14 Milliarden Euro kommt. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Kroatien nur auf Platz 12 hinter dem Spitzenreiter Brasilien. Außerdem konnte Kroatien noch nie gegen Brasilien gewinnen. Es gab 3 Niederlagen und 1 Remis. Bei den WMs 2006 und 2014 gewann Brasilien in der Gruppenphase mit 1:0 und 3:1 gegen Kroatien.

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft ist bisher ihrer Rolle als Turnierfavorit gerecht geworden. Abgesehen vom letzten Gruppenspiel, wo die B-Elf spielte, zeigte die „Seleção“ einigermaßen souveräne Leistungen. Im Achtelfinale führte Brasilien bereits nach 36. Minuten mit 4:0 gegen Südkorea und hatte das Spiel unter Kontrolle. Allerdings erwartet Brasilien nun ein schwierigerer Gegner, denn die Kroaten könnte früher stören und härtere Zweikämpfe führen. Außerdem sind die „Kockasti“ als Außenseiter durchaus in der Lage zu gewinnen und weit zu kommen. Kroatien hat viele erfahrene Spieler, die wissen müssten wie man Brasilien bespielt. Allerdings hat Kroatien die schwere Verlängerung aus dem Achtelfinale in den Knochen und könnte gegen Brasilien Nachteile bei der Fitness haben.

Niederlande gegen Argentinien Viertelfinale live

Wer gewinnt das Top-Spiel Niederlande gegen Argentinien ?

Niederlande und Argentinien liegen qualitativ nah beieinander. Der Gesamtmarktwert ist ähnlich hoch mit 587,25 Millionen Euro für Niederlande und 645,2 Millionen Euro für Argentinien. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Argentinien auf dem 3. Platz und vor Niederlande auf dem 8. Platz. Weiterhin hat Argentinien die besseren Wettquoten mit 2.20 vor Niederlande mit 3.50. Allerdings konnte die Niederlande mehr WM-Duelle gegen Argentinien gewinnen. Bei 5 WM-Spielen gabs 2 Niederlande-Siege und 2 Remis. Insgesamt gewann die Niederlande 4-mal gegen Argentinien – Argentinien gewann nur 3-mal gegen die Niederlande.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat unter Bondscoach Louis van Gaal neue Qualitäten erlangt. Die „Elftal“ spielt nicht mehr im 4-3-3 den dynamischen, technisch starken Konterfußball, sondern setzt auf eine harte Defensive mit körperlich robusten Stürmern im 3-5-2. Gut möglich, dass die Oranje-Elf damit die „Albiceleste“ aus dem Spiel nimmt und aus dem Turnier kegelt. Allerdings zeigte auch Argentinien bereits durchaus gute Vorstellungen bei dieser Weltmeisterschaft, wo es den ersten WM-Titel für Lionel Messi geben soll. Die Argentinier haben anscheinend ein funktionierendes Mannschaftsgefüge und das Team scheint bereit für Rekordspieler und Kapitän Messi zu spielen. Der Ausgang des Spiels ist noch völlig offen.

Marokko gegen Portugal Viertelfinale live

Gelingt dem letzten arabischen Teilnehmer die Sensation?

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit aufs Weiterkommen gegen die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft. Die „Seleção das Quinas“ hat die viel besseren Wettquoten mit 1.36 im Vergleich zur 8.50 der „Les Lions de l’Atlas“. Außerdem hat Portugal den höheren Gesamtmarktwert mit 937 Millionen Euro – 241,1 Millionen Euro für Marokko. Weiterhin ist Marokko auf der FIFA-Weltrangliste von allen Teilnehmern am weitesten hinten – Marokko ist 22. und Portugal ist 9. Bisher standen sich Marokko und Portugal 2-mal bei Weltmeisterschaften in der Gruppenphase gegenüber. 1986 gewann Marokko 1:3 und 2018 gewann Portugal mit 1:0.

Marokko ist das letzte verbliebene Land aus dem arabischen Raum bei der WM in Katar – und das einzige Team, welches weder aus Europa oder Südamerika kommt. Die marokkanische Nationalmannschaft hat viele Anhänger und dementsprechend eher Heimspielatmosphäre. Außerdem ist der marokkanische Kader bei der WM 2022 vollständig mit den Leistungsträgern Ziyech und Mazraoui, die zuvor vom Ex-Coach Vahid Halilhodzic rausgeschmissen wurden. Marokko hat nun drei Siege in Folge bei der WM 2022 gegen Belgien, Kanada und Spanien. Hingegen hängt bei Portugal viel davon ab, ob die Alt-Stars funktionieren und ob es kämpferisch gegen Marokko reicht.

England gegen Frankreich Viertelfinale live

Wer gewinnt das Duell der besten europäischen Teams?

England und Frankreich sind nach dem Vorrundenaus der belgischen Fußball-Nationalmannschaft die beiden besten noch verbliebenen Teams aus dem europäischen Verband UEFA. Denn auf der FIFA-Weltrangliste liegt Frankreich auf 4 vor England auf 5 – davor sind nur noch Brasilien, Belgien und Argentinien. Beim direkten Vergleich der Marktwerte schneidet England besser ab mit 1,26 zu 1,03 Milliarden Euro. Außerdem hat England öfter gegen Frankreich gewonnen – 17 Siege, 5 Remis und 9 Niederlagen. Bei den WMs 1966 und 1982 gabs Siege für England. Allerdings ist Frankreich bei den Buchmachern favorisiert mit einer 2.35 im Vergleich zu Englands 3.00.

England und Frankreich gehörten in der Vorrunde zu den besten Teams. England hatte das beste Torverhältnis und Frankreich war bereits nach 2 Spielen sicher im Achtelfinale. Außerdem hatten beide Teams im Achtelfinale relativ leichtes Spiel und gewannen ohne großen Aufwand ihre Partien. Bei den „Three Lions“ hat sich im Mittelfeld Jude Bellingham in den Mittelpunkt gespielt, der mit seinen kreativen Ideen fast schon das Spiel im Alleingang lenkt. Außerdem haben „Les Bleus“ mit Kylian Mbappé einen Spieler, der in jungen Jahren auf dem Weg ist sämtliche WM-Rekorde zu brechen.