Fußball WM heute * Niederlande gegen Argentinien live – WM-Übertragung: Wer überträgt Niederlande – Argentinien?

Wenn bei der Fußball WM heute Niederlande gegen Argentinien spielen, dann werden Erinnerungen an so manche packende, teils dramatische Begegnung wach. Aufwachen will der Superstar der Albiceleste indes noch nicht. Lionel Messi träumt im Spätherbst seiner Karriere von der letzten Unvollendeten. Der Zauberfloh hat alles gewonnen – nur eben noch keine Fußball Weltmeisterschaft.

Ob Messis Traum weiterlebt, davon können sich alle Fußballfans heute (9. Dezember 2022) überzeugen. Denn die ARD überträgt das zweite WM 2022 Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien live im Free TV. Der Anpfiff ertönt um 20 Uhr im Iconic Stadium in Lusail. Da wollen beide Nationalmannschaften auch in einer guten Woche auflaufen: Wenn am 18. Dezember um 16 Uhr das WM 2022 Finale angepfiffen wird. Um 16 Uhr wird zwischen Kroatien und Brasilien der Gegner im Halbfinale ermittelt.

Niederlande gegen Argentinien startet heute um 20 Uhr MEZ

Niederlande gegen Argentinien startet heute um 20 Uhr MEZ Die ARD überträgt Niederlande gegen Argentinien heute live im Free TV

Die ARD überträgt Niederlande gegen Argentinien heute live im Free TV Magenta TV zeigt das zweite Viertelfinale der WM 2022 zudem im Livestream

Magenta TV zeigt das zweite Viertelfinale der WM 2022 zudem im Livestream Gespielt wird die Begegnung im Lusail Iconic Stadium, wo auch das WM Finale stattfindet

Gespielt wird die Begegnung im Lusail Iconic Stadium, wo auch das WM Finale stattfindet FIFA Weltrangliste: Niederlande (3.) – Argentinien (3.)

Oranje gegen Albiceleste: Schon das sechste Duell bei einer WM Endrunde

In neun Duellen haben die Niederlande gegen Argentinien erst ein Mal verloren. Allerdings sprechen wir hier von der regulären Spielzeit. Denn mit dieser Paarung sind auch zwei Desaster in Oranje bei einer Fußball WM Endrunde eng verknüpft. In einer absoluten holländischen Hochphase gewann der WM 1978 Gastgeber Argentinien das Finale seinerzeit mit 3:1 nach Verlängerung.

Erst 20 Jahre später glückte bei der WM 1998 in Frankreich, ebenfalls im Viertelfinale, die Revanche mit einem 2:1. Bei der WM 2006 fielen in der Gruppenphase beim 0:0 dann keine Tore. Aber den nächsten schmerzhaften Stachel setzte die Albiceleste bei der WM 2014 in Brasilien. Wieder endete das Duell Niederlande gegen Argentinien 0:0. Aber im Elfmeterschießen schied Holland dann mit 2:4 aus.

WM Viertelfinale Spielplan 2022

Wirft Louis van Gaal mit Holland Lionel Messi auf der WM 2022?

Der Bondscoach ist dieser Tage in der Wüste die Ruhe selbst. Louis van Gaal begutachtet die Auftritte seiner Mannschaft fast nüchtern, legt den Finger in Sachen Schwächen gerne in die Wunde – und ist nur bei einer Aussage mehr als selbstbewusst. Der holländische Nationaltrainer will mit den Niederlanden endlich Weltmeister werden. Drei Mal schon schaffte es die Elftal ins WM Finale. Das letzte Mal 2010 in Südafrika. Aber der ganz große Wurf gelang den Holländern bisher in der Geschichte der Fußball Weltmeisterschaften noch nicht.

Ein großes Vorteil die Niederlande dürfte sein, dass unsere Nachbarn bisher perfekt im Windschatten der medialen Berichterstattung bis ins WM Viertelfinale vorstießen. Es wurde über das Aus der deutschen Fußball Nationalmannschaft diskutiert, über die Sensation von Marokko oder die Leichtigkeit von Portugal und Brasilien. Über Holland spricht irgendwie niemand. Und das, obwohl Oranje bisher vielleicht nicht komplett spektakulär auftrat. Die Effektivität des niederländischen Spiels war bisher definitiv spektakulär erfolgreich.

Ist heute Abend das Traum Halbfinale Argentinien gegen Brasilien perfekt?

Wenn wir einmal die Torhüter in der WM Statistik ausblenden, dann gibt es nicht ganz so viele Top Stars, die bis einschließlich zum WM 2022 Achtelfinale in Katar die vollen 360 möglichen Minuten absolviert haben. Selbst Cristiano Ronaldo wurde gegen die Schweiz zunächst auf die Bank verbannt. Lionel Messi aber gehört zu diesem erlauchten Kreis. Er führte die Albiceleste als Kapitän vorbildlich durch die Krise, als Argentinien sensationell zum Auftakt in der Gruppe C gegen Saudi-Arabien mit 1:2 verlor.

Danach war längst noch nicht alles Gold, was da glänzte. Aber die Südamerikaner scheinen sich nach und nach an eine bessere Form heranzutasten. Mit 2:0 gewannen sie gegen Mexiko und Polen. 2:0 führte die argentinische Fußball Nationalmannschaft auch gegen Australien. Erst als die Socceroos urplötzlich zum 1:2 trafen, verlor Argentinien seine Souveränität und zitterte sich ins WM 2022 Viertelfinale gegen die Niederlande. Übrigens: Gewinnt Argentinien, könnte es im WM 2022 Halbfinale zum Duell gegen Erzrivale Brasilien kommen.

So wollen Niederlande gegen Argentinien spielen: Mögliche Aufstellungen

So wie Dauerbrenner Lionel Messi für Argentinien bisher noch keine einzige Minute bei der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar verpasst hat, gilt das im holländischen WM 2022 Kader für gleich zwei Akteure, die auf mindestens einen Scorerpunkt kommen: Auf Denzel Dumfries und Daley Blind will Louis van Gaal offensichtlich nicht verzichten.

Niederlande: Aufstellung folgt

Argentinien: Aufstellung folgt

Wer überträgt Niederlande gegen Argentinien live in TV und Stream?

Neben Magenta TV überträgt die ARD das zweite WM 2022 Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien heute live im Free TV. Die Fernsehübertragung startet bereits um 18.50 Uhr, so dass ihr in der ARD auch eine Kroatien gegen Brasilien Zusammenfassung vorab dort sehen könnt. Denn diese Begegnung zeigt Magenta TV am Nachmittag (16 Uhr) live und exklusiv im Stream.

Ob bei der ARD TV Expertin Almuth Schult wieder mit dabei ist, bleibt offen. Sie fehlte zuletzt aus privaten Gründen. Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt aber Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger als Experten im Studio. Außerdem melden sich bei Niederlande gegen Argentinien heute live aus dem Iconic Stadium in Lusail Esther Sedlaczek und ihr Experte Bastian Schweinsteiger. Niederlande gegen Argentinien live kommentiert wird von Tom Bartels. Für Magenta TV ist Christian Strassburger als Kommentator im Einsatz.