Fußball – Spaß am Spiel

Die meisten Fußballfans teilen dieselbe Leidenschaft, die über den Fußball als sportliche Aktivität hinausgeht, nämlich den Spaß am Spiel und am sportlichen Wetteifern. Nichts ist schöner, als mit seiner Mannschaft mitzufiebern oder all sein taktisches Wissen zu nutzen, um sich auszurechnen, wer das Spiel wohl gewinnen könnte. Solche Wetten auf den Ausgang eines Spiels oder darauf wie eine Mannschaft abschneidet, kennt wohl jeder Fußballanhänger, egal ob er lieber für sich allein wettet oder diesen besonderen Reiz mit Gleichgesinnten teilt. Es gibt sie in vielen Formen auch in Form von Superlotto. Der Spaß am Mitfiebern steigt ungemein, wenn Vorfreude und der ungewisse Ausgang zusammenkommen.

Auch die unterschiedlichen Meinung und Ansichten über den Ausgang eines Spiels steigern den Reiz, der mit dem Fußball einhergeht. Spannend wird es besonders dann, wenn euphorische Fußballfans mit unterschiedlichen Prognosen über den Ausgang eines Spiels oder die Leistungsfähigkeit eines Teams zusammenkommen und philosophieren, wer mit seiner Meinung richtig liegt. Denn Erfahren tun es alle zusammen erst später, wenn das Spiel vorbei ist. Und weil vor dem Spiel nach dem Spiel ist, kennt der Reiz daran keine Grenzen.

Warum lieben wir das Fußballfieber so sehr?

Nichts ist schöner, als wenn man mit Freunden und Gleichgesinnten Euphorie teilen und sich gemeinsam auf etwas freuen kann. Doch beim Fußballfieber geht es noch um mehr, es kommt der Reiz des ungewissen Ausgangs hinzu. Denn keiner gleichgültig, wie viel Know-how er hat, kann wirklich vorhersagen, welche Mannschaft welche Leistung zu welchem Zeitpunkt vollbringen wird. Dies gibt der Begeisterung rund um den Ball den gewissen Kick. Es ist die Mischung aus Ungewissheit, Hoffnung und Vorfreude. So gut wie jeder hat einen Tipp, wie eine Saison verlaufen und wie sich eine Mannschaft schlagen oder ein einzelner Spieler performen wird. Natürlich scheiden sich hier schnell die Geister und jeder versucht mit seinem Wissen die beste Prognose abzugeben. Wer kennt sich am besten aus? Wer hat am Ende recht? Eins es sicher, das Fußballfieber kann einen richtig packen. Es lockt Emotionen hervor, die man nicht nur bei sich selbst entdecken, sondern auch bei seinem Gegenüber wiederfinden kann.

Fußball schafft Gemeinschaft

Ein weiterer Punkt, der das Fußballfieber zu einer besonders schönen Erfahrung macht, ist die Gemeinschaft, die rund um den Ball und den Sport entsteht. Es sind nicht nur die Fans einer Mannschaft, die sich miteinander verbunden fühlen. Im Grunde ist es das Spiel an sich, unabhängig von der jeweiligen Mannschaft, die die Fans und Nicht-Fans vereint. Es ist die Freunde am Sport und am Wettkampf, die so gut wie alle Unterschiede überwinden und Gemeinschaft schaffen kann.

Diese Gemeinschaft und das dazugehörige Gefühl erreichen nicht nur die echten eingefleischten Fans, sondern auch viele andere Menschen, die unter normalen Umständen vielleicht gar nicht so viel mit Fußball im Sinn haben. Gerade zur Europa- oder Weltmeisterschaft 2022 finden sich nicht nur klassische Fußballfans zusammen, um sich die Spiele anzuschauen. Diese Events ziehen die Massen ins Stadion, zum Public Viewing oder vor dem heimischen Fernseher.

Fußball begeistert generationsübergreifend

Das Fußballfieber vereint über alle gesellschaftliche Grenzen hinweg. Die Liebe zum Fußball teilen sowohl jung und alt miteinander. Nicht selten verbindet diese Leidenschaft ganze Familien. Und nicht zuletzt ist es die Euphorie, die mit dem Fußball einhergeht eine Brücke, die die Möglichkeit schafft, sich miteinander zu verständigen.

Gleichzeitig gibt Fußball eine seltene Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten. Beim Fußball kann man das seltene Phänomen beobachten, dass Leute, die sonst wenig miteinander gemeinsam haben, plötzlich eine tiefgehende Leidenschaft entdecken, die sie miteinander teilen und die sie verbindet.

Fußball mehr als nur ein Sport

Dadurch, dass der Fußball mit seiner begeisternden Eigenschaft dort Gemeinschaft schafft, wo unter anderen Umständen vielleicht keine entstehen würde, trägt er in einer Weise zur Verständigung zwischen den unterschiedlichsten Menschen bei, wie es nur ein Sport kann, der sich immer wieder selbst erneuert und den Eifer weckt, mitzufiebern oder sogar selbst zu spielen.

Und so erfasst das Fußballfieber jede nachkommende Generation aufs Neue, ohne dabei seinen Reiz zu verlieren. Der Fußball wird als Sport und als Element der Verbindung hoffentlich noch eine lange Zeit dafür sorgen, dass unterschiedlichste Menschen zueinanderfinden, miteinander ins Gespräch kommen und sich auf einer Basis verbinden, die keine Grenzen kennt.