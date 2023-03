Fußball Länderspiele heute Ergebnisse * EM Qualifikation Spielplan * Wer spielt heute? 2. Spieltag

In der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 könnte es heute – am Montag, den 27. März 2023 – die nächste Blamage eines Top-Teams geben, nachdem Dänemark gestern völlig überraschend mit 3:2 in Kasachstan verlor. Am 2. Spieltag heute spielen die Fußball-Nationalmannschaften von Niederlande, Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich, Schweden, Ungarn und Serbien gegen „kleinere“ Teams. Ein besonderes Spiel von heute ist Montenegro gegen Serbien, denn beide Teams haben 3 Punkte nach dem 1. Spieltag. Außerdem haben die Teams früher zwischen 1993 und 2006 als Serbien-Montenegro zusammen gespielt. Die 8 Länderspiele der UEFA European Qualifiers 2023 kommen heute live auf DAZN um 20:45 Uhr.

Update: Kein Favoritensterben, alle großen Mannschaften gewinnen und geben sich keine Blöße.

2. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

2. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 8 Spiele in den Gruppen B, E, F, G

8 Spiele in den Gruppen B, E, F, G Top-Spiel des Tages: Irland gegen Frankreich

Top-Spiel des Tages: Irland gegen Frankreich 1. Spiel für Irland, Albanien, Estland und Ungarn

1. Spiel für Irland, Albanien, Estland und Ungarn alle 8 EM-Quali-Spiele um 20:45 Uhr

alle 8 EM-Quali-Spiele um 20:45 Uhr Live-Übertragungen der Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen der Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024

EM 2024 Qualifikation Spielplan & Ergebnisse

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe B spielen heute Irland gegen Frankreich und Niederlande gegen Gibraltar. Weiterhin hat Griechenland nach dem Auftaktsieg gegen Gibraltar heute spielfrei.

Frankreich hat beim Debüt des neuen Kapitäns Mbappé mit 4:0 deutlich gegen die Niederlande gewonnen und will heute die nächsten Sieg gegen Irland folgen lassen. Außerdem ist Mbappé bereits auf Rekordjagd – noch 3 Treffer fehlen ihm um mit Frankreichs Rekordtorschützen gleich zu ziehen. Bisher führt noch Platini mit 41 Länderspieltoren. Weiterhin trifft Mbappé jede 81. Spielminute ins Tor, sodass der Rekord wahrscheinlich noch in der EM-Qualifikation fallen wird. Beim heutigen Spiel gegen Irland könnte Mbappé für die favorisierten Les Bleus wieder treffen.

Hingegen könnte Irland Kapitän Seamus Coleman im Top-Spiel gegen Frankreich ausfallen. Der routinierte Innenverteidiger hat eine leichte Verletzung am Oberschenkel, konnte allerdings am Mannschaftstraining am Sonntag vor dem Spiel teilnehmen. „Wir müssen sehen, wie es heute läuft, wir trainieren heute“, erklärte Irland Coach Kenny am zuvor. Außerdem meinte Kenny, „dass er (Coleman) im Moment gut spielt. Erfahrung ist ein Faktor, aber seine Leistungen für Everton waren sehr gut.“

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe E spielen heute Polen gegen Albanien und Republik Moldau gegen Tschechien. Die tschechische Nationalmannschaft konnte am 1. Spieltag einen wichtigen Sieg gegen Polen holen und kann heute gegen Außenseiter Republik Moldau die Tabellenführung ausbauen.

Beim Länderspiel Polen gegen Albanien kommt es zum Heimdebüt vom neuen Polen Coach Fernando Santos, der bei seinem 1. Spiel eine Niederlage einstecken musste. Das Polen Team gilt als Favorit auf einen Heimsieg gegen Albanien, weil sie mit Lewandowski und Zielinski Superstars im Aufgebot haben, die im Verein derzeit sehr gut aufgelegt sind. Allerdings ist Gegner Albanien nicht zu unterschätzen, denn das Team war bei der EM 2016 qualifiziert. Weiterhin fehlt bei Albanien Angreifer Skuka, der erst im Januar 2023 von Albanien in die französische Ligue 1 wechselte. Empoli Verteidiger Ismajli fehlt verletzungsbedingt.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe F gibts heute das Länderspiel Österreich gegen Estland. Außerdem spielen Schweden und Aserbaidschan gegeneinander, die am 1. Spieltag beide verloren. Belgien hat spielfrei und tritt stattdessen im Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an.

Österreich ist Tabellenführer nach dem 1. Spieltag, weil sie beim 4:1 gegen Aserbaidschan ein Tor mehr geschossen haben als Belgien gegen Schweden. Weiterhin steht David Alaba bei Österreich vorm Comeback, nachdem er den Auftakt gegen Aserbaidschan verpasste. Außerdem soll der offizielle ÖFB-Song „hoch gwimmas (n)imma“ von AUT of ORDA feat. Das Nationalteam (Alaba, Laimer & Rangnick) für gute Stimmung sorgen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

Die 2 Länderspiele in EM 2024 Qualifikation Gruppe G sind Ungarn gegen Bulgarien und Montenegro gegen Serbien . Die 4 Teams heute konkurrieren um die beiden Plätze für die EM 2024 – Litauen hat spielfrei.

Das Top-Spiel in Gruppe G hat lautet Montenegro gegen Serbien. Die Nachfolgestaaten von Jugoslawien haben eine Zeit lang gemeinsam gespielt und treten nun zum 3. Mal gegeneinander an. Die Nationalmannschaft von Serbien mit Juve-Star Dusan Vlahovic ist zwar Favorit, aber Montenegro könnte die Überraschung schaffen und nach dem Sieg gegen Bulgarien den nächsten Dreier holen.

Wer überträgt heute die Fußball Länderspiele?

Die 8 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation am Montag, den 27. März 2023, laufen live auf DAZN. Die Anstoßzeit für alle Spiele ist 20:45 Uhr. Dies sind die angekündigten Kommentatoren: