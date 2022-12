Fußball heute WM Spiele live am 09.12. * WM Spielplan – Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Zwei Tage Pause bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft sind vorbei. Dass der Fußball heute WM Spiele mit besonderem Nervenkitzel bereit hält, müssen wir nicht betonen. Schließlich stehen die ersten beiden WM Viertelfinale auf dem Programm. Den Anfang macht heute (9. Dezember 2022) ab 16 Uhr Kroatien gegen Brasilien (Nur live bei MagentaTV). Im zweiten Duell am Abend ab 20 Uhr kommt es zur WM 2022 Viertelfinale Paarung Niederlande gegen Argentinien. Magenta TV und die ARD zeigen die beiden WM Spiele.



Auf dem Weg zum WM Finale 2022 am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium zeigt Magenta TV noch zwei Spiele der Weltmeisterschaft exklusiv im Livestream. Zum einen das Spiel um Platz drei in einer guten Woche (17.12.22). Zum anderen aber eben auch das erste Viertelfinale.

Update 15 Uhr – Wir starten den Liveticker Kroatien gegen Brasilien

Update 16:45 Uhr – Halbzeit, ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden Mannschaften!

Update 17:55 Uhr – Im Spiel zwischen Kraotien und Brasilien kommt es nun zur 30 Minuten langen Verlängerung!Damit kennt sich Kroatien gut aus, 2018 musste man in der k.o.Phase stets dadurch – man kam ins WM-Finale. Elfmeterschießen danach? Der kroatische Torhüter Livakovic ist heute der beste Kroate!

Kroatien gegen Brasilien live im Free TV gibt es also weder in der ARD, noch im ZDF zu sehen. Dafür überträgt die ARD aber zumindest den Klassiker Holland gegen Argentinien heute live. Aufgrund der Konstellation im Viertelfinale ist auch schon klar: Im ersten WM 2022 Halbfinale, das am Dienstag (13. Dezember 2022) über die Bühne gehen wird, könnte es zum südamerikanischen Duell zwischen den Intimfeinden Argentinien und Brasilien kommen.

Im WM 2022 Viertelfinale morgen ist dann noch die größte Überraschung der WM Endrunde mit von der Partie. Marokko rüstet sich nach dem Husarenstreich gegen Spanien nun für den nächsten Coup gegen Portugal. Danach fordert England Titelverteidiger Frankreich heraus. Doch erst einmal zurück zum Fußball heute und den ersten zwei Matches in der Runde der letzten acht Nationalmannschaften.

WM Spielplan Viertelfinale

Kroatien gegen Brasilien heute live – Zaubert die Selecao erneut?

Als Vizeweltmeister der WM 2018 in Russland ist Kroatien dennoch nur Außenseiter gegen die Selecao. Denn Brasiliens Nationalmannschaft hat uns vor allem mit der ersten Hälfte im WM 2022 Achtelfinale gegen Südkorea verzaubert, nach der es bereits 4:0 stand. Am Ende zogen die Südamerikaner souverän mit 4:1 ins Viertelfinale und schonten im zweiten Abschnitt auch ein wenig die eigenen Kräfte.

Was für die kroatische Fußball Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Japan überhaupt nicht galt. Erst der Stress, einem 0:1 hinterher rennen zu müssen. Und nach dem Ausgleich dann die Verlängerung sowie ein Elfmeterschießen, in dem sich Kroatien gegen Japan dann zumindest mit 3:1 durchsetzte. Zumindest das ist ein kleiner Vorteil, falls sich die Kroaten tatsächlich gegen die Selecao in einen Elfer-Krimi retten können.

Niederlande gegen Argentinien heute live – Wieder ein Trauma für Oranje?

Die argentinische Fußball Nationalmannschaft ist alles andere als ein Lieblingsgegner der Holländer. Das verwundert zunächst mit Blick auf die direkten Duelle. Denn Oranje siegte vier Mal und spielte vier Mal unentschieden. Argentinien gewann gegen die niederländische Elftal erst ein Mal. Aber zwei Mal ging dieser Vergleich bei einer Fußball WM Endrunde eben schon in die Verlängerung.

Holland verlor 1978 sein zweites WM Finale in Folge nach dem 1:2 gegen Deutschland, dieses Mal mit 1:3 in der Verlängerung gegen die Albiceleste. Die zog zudem nach einem 0:0 im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien ins Endspiel ein, weil sie im Elfmeterschießen (4:2) mehr die Nerven behielt.

Andererseits zeigte sich Oranje bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar bisher sehr effektiv und abgebrüht. Das Team von Bondscoach Louis van Gaal verlor bislang noch gar nicht und zog auch gegen die USA (3:1) klar ins Viertelfinale ein. Argentinien musste gegen Australien (2:1) bis zum Schlusspfiff zittern.

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Der Streamingdienst der Deutschen Telekom heißt Magenta TV und hat sich die exklusiven TV Rechte für die Fußball WM 2022 gesichert. Was bedeutet, dass in der ARD und im ZDF während des WM Turniers nur 48 von 64 Begegnungen im Öffentlich Rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Dazu gehört nicht das erste Viertelfinale. Denn Kroatien gegen Brasilien heute live im Free TV gibt es nicht zu sehen. Das Match ab 16 Uhr wird im Livestream von Magenta TV exklusiv übertragen.

Dafür allerdings dürfen sich alle Fans auch ohne Abo auf den WM Klassiker Niederlande gegen Argentinien heute live im Free TV freuen. Die ARD zeigt diese Begegnung nämlich neben Magneta TV. Die WM 2022 Viertelfinale morgen (10. Dezember 2022) werden dann nicht nur bei Magenta TV, sondern auch im ZDF gezeigt. Marokko fordert Portugal heraus. Das letzte Viertelfinale England gegen Frankreich verspricht dazu noch einmal echtes WM Feeling.