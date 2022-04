Fußball heute * Wer überträgt heute Fußball? RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo live in TV und Stream

RB Leipzig tritt heute Abend um 18:45 Uhr im Viertelfinale der Europa League gegen den italienischen Vertreter aus Bergamo an. Das Spiel wird dabei heute Abend live bei RTL+, dem Pay-TV Sender von RTL gezeigt. Neben den deutschen Vertretern Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, die mit dem FC Barcelona und Atalanta Bergamo hochkarätige Gegner haben, sind auch Top-Teams wie Olympique Lyon, AS Rom oder Olympique Marseille in Europa League und Europa Conference League weiterhin dabei.



Während Eintracht Frankfurt heute um 21 Uhr gegen den großen FC Barcelona spielen muss, stehen die Chancen auf ein Weiterkommen ins Halbfinale der Europa League für Leipzig besser. Mit Rückenwind aus der Bundesliga und dem 4:1 Sieg gegen Borussia Dortmund geht es heute ins Heimspiel gegen Bergamo.

RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo

RB Leipzig ist der einzige Bundesligist, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist. Für Bergamo wäre das Weiterkommen ins Halbfinale erst der zweite Erfolg in die Runde der letzten vier, doch das ist schon 34 Jahre her. Gegen deutsche Vertreter spielte man allerdings schon mehrmals, nur gegen den BVB kam man nicht weiter. Drei Mal hintereinander begann man in der Champions League, diese Saison steht man mit Platz 7 mit dem Rücken zur Wand und hat die Internationalität schon abgehakt.

Wer überträgt heute RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo?

RTL+ zeigt heute ab 18:45 Uhr im Pay Tv, ein Monatsabo kostet 4,99 EUR.

RTL heute: Europa League Spielplan

Europa League & Conference League Viertelfinale: Diese Partien übertragen RTL & RTL+ heute im TV und Live Stream Eintracht Frankfurt – FC Barcelona (21 Uhr – RTL & RTL+)

Fußball heute live – wie kann ich RTL+ empfangen?

TV Now und RTL+ ist der Pay-TV Sender von RTL. Für 4,99 EUR bekommt man die Europa League live sowie viele TV-Shows & Realitv-TV sowie Filme auf TV Now. Auch wird die Formel 1 übertragen als Livesport-Event.