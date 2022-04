Fußball heute RTL Übertragung live: Eintracht Frankfurt gegen FC Barcelona

RTL zeigt heute Abend ab 21 Uhr das Spiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona. Hammerlos für die Eintracht, die heute Abend zu Hause in der Commerzbank-Arena den großen FC Barcelona im Viertelfinale der Europa League empfangen. Sorgen die Hessen vor ausverkauftem Haus für eine weitere magische Nacht im Europapokal? Das Starensemble um den deutschen Nationalspieler Marc-André ter Stegen trifft im Hexenkessel in der Main-Metropole ein.

FC Barcelona: 13 Pflichtspiele in Folgen ungeschlagen

Trainer Xavi vom FC Barcelona hat sein Team wieder in die Spur gebracht. In der Liga sind sie Tabellenzweiter hinter Real Madrid, die noch im Viertelfinale der Champions League spielen. Zuletzt gab es sechs Siege in Folge in La Liga, 2022 ist man das beste Team der Liga. Xavi schaffte neue Spiele zu hole, Aubameyang, den Spanier Ferran Torres und Adama Traoré verstärken die Katalanen.

Frankfurt: Größtes Spiel der Vereinsgeschichte?

Nicht wenige reden vom größten Spiel aller Zeiten in Frankfurt. Vor ausverkauftem Haus will man an den Erfolg im Achtelfinale gegen Betis Sevilla (2:1) anknüpfen. Trainer Oliver Glasner glaubt, dass man einen guten Tag haben und Effizienz zeigen muss. Doch der FC Barcelona ist eine große Nummer, da sind sich alle einig. Eventuell hofft man, dass die Eintracht unterschätzt wird und somit punkten kann. Nächste Woche geht es nach Spanien im Rückspiel.

RTL überträgt Europa League heute ab 20:15 Uhr

Live und exklusiv im Free-TV bei RTL begrüßen Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle ab 20.15 Uhr die Zuschauer zum Hinspiel Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona (21 Uhr).

Die Übertragung des frühen Spiels RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo ist exklusiv auf RTL+ zu sehen (18.45 Uhr). Alle Infos zu den Viertelfinal-Partien gibt es zudem bereits ab 17.30 Uhr in einer weiteren Folge von „Matchday“, der Spieltagsshow auf RTL+, mit den Moderatoren

Anna Kraft, Arnd Zeigler, Robby Hunke TNOW NITR sowie Experte Ansgar Brinkmann.

RTL heute: Europa League Spielplan

Die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League am 07.04. live bei RTL/RTL+

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona (21 Uhr – RTL & RTL+)

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona (21 Uhr – RTL & RTL+) RB Leipzig – Atalanta Bergamo (18.45 Uhr – RTL+)

RB Leipzig – Atalanta Bergamo (18.45 Uhr – RTL+) Feyenoord Rotterdam – Slavia Prag (18.45 Uhr – RTL+)

Feyenoord Rotterdam – Slavia Prag (18.45 Uhr – RTL+) West Ham United – Olympique Lyon (21 Uhr – RTL+)

West Ham United – Olympique Lyon (21 Uhr – RTL+) Leicester City – PSV Eindhoven (21 Uhr – RTL+)

Leicester City – PSV Eindhoven (21 Uhr – RTL+) FK Bodö/Glimt – AS Rom (21 Uhr – RTL+)

FK Bodö/Glimt – AS Rom (21 Uhr – RTL+) Sporting Braga – Glasgow Rangers (21 Uhr – RTL+)

Sporting Braga – Glasgow Rangers (21 Uhr – RTL+) Olympique Marseille – PAOK Saloniki (21 Uhr – RTL+)

Fußball heute live – wie kann ich RTL+ empfangen?

TV Now und RTL+ ist der Pay-TV Sender von RTL. Für 4,99 EUR bekommt man die Europa League live sowie viele TV-Shows & Realitv-TV sowie Filme auf TV Now. Auch wird die Formel 1 übertragen als Livesport-Event.