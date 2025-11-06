Fußball heute live im Free-TV * VfB live * Wer überträgt die Europa League heute Abend?

Am heutigen 6. November steht ein echter Europapokal-Abend bevor – mit mehreren deutschen Teams im Einsatz. Wer wissen will, wo welche Partie läuft, bekommt eine klare Antwort: RTL und RTL+ zeigen alle wichtigen Spiele der UEFA Europa League und Conference League live. Besonders im Fokus steht das Duell des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam – live zur Primetime im Free-TV. Aus der Stuttgarter Arena melden sich Moderatorin Laura Papendick und RTL-Experte Lothar Matthäus.

Update 18 Uhr – Die Aufstellung vom SC Freiburg ist da!

RTL überträgt Stuttgart vs. Feyenoord live im Free-TV

Das Topspiel des Abends: Der VfB Stuttgart empfängt Feyenoord Rotterdam – ein echtes Entscheidungsspiel für die Schwaben. Nach zwei Niederlagen steht der VfB unter Zugzwang und muss punkten, um die Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League zu wahren.

RTL zeigt die Partie ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Aus der Stuttgarter Arena melden sich Moderatorin Laura Papendick und RTL-Experte Lothar Matthäus. Auch abseits des Spielfelds bietet die Übertragung alles, was Fans erwarten: Vorberichte, Analysen und Interviews – kompakt und zugänglich.

RTL+ zeigt alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung

Neben dem Free-TV-Kracher gibt’s auch die volle Ladung Europapokal im Livestream: RTL+ überträgt alle weiteren Begegnungen exklusiv. Bereits um 18.45 Uhr startet der SC Freiburg bei OGC Nizza in seinen nächsten Europa-Auftritt. Die Breisgauer sind bislang ungeschlagen und wollen ihre starke Serie fortsetzen.

Parallel tritt Mainz 05 in der UEFA Conference League gegen AC Florenz an – ebenfalls live und exklusiv bei RTL+. Wer mehrere Spiele parallel sehen möchte, ist mit dem Streamingdienst bestens bedient.

Der komplette RTL-Fahrplan für die Europa- und Conference League

Ob am Fernseher oder im Stream – so läuft der Abend bei RTL & RTL+:

Europa League Nice 1.34 xG 2.16 1 3 SC Freiburg Europa League Utrecht 0.59 xG 1.09 1 1 FC Porto Europa League Malmo FF 1.43 xG 1.33 0 1 Panathinaikos Europa League FC Midtjylland 2.49 xG 0.98 3 1 Celtic Europa League FC Basel 1893 3.46 xG 1.18 3 1 FCSB Europa League Red Bull Salzburg 2.50 xG 1.19 2 0 GO Ahead Eagles Europa League FK Crvena Zvezda 1.70 xG 1.53 1 0 Lille Europa League Dinamo Zagreb 0.54 xG 1.44 0 3 Celta Vigo Europa League Sturm Graz 0.05 xG 1.41 0 0 Nottingham Forest Europa League Aston Villa - - Maccabi Tel Aviv Europa League VfB Stuttgart - - Feyenoord Europa League SC Braga - - Genk Europa League Rangers - - AS Roma Europa League Bologna - - Brann Europa League Real Betis - - Olympique Lyon Europa League Plzen - - Fenerbahce Europa League PAOK - - BSC Young Boys Europa League Ferencvarosi TC - - Ludogorets

RTL bietet das volle Europapokal-Programm

Ob Live-Spiel im Free-TV oder Multigame-Abend im Stream – RTL deckt die komplette Bandbreite der Europa- und Conference League ab. Besonders für Fans der deutschen Klubs lohnt sich heute das Einschalten. Stuttgart, Freiburg und Mainz kämpfen um wichtige Punkte – und RTL bringt alle Spiele direkt auf den Bildschirm.