Fußball heute live Länderspiele * Nations League 2022/23 Spielplan * Spanien gegen Schweiz

Heute am Samstag, den 24. September 2022, wird der 5. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23 komplettiert. Es gibt Länderspiele in den Gruppen A2, B1, B2, B4 und C2. Mit dabei sind Nationalmannschaften von Portugal, Spanien, Schweiz, Schottland, Israel und Norwegen. Die Top-Spiele sind in Gruppe A2 mit Spanien gegen Schweiz und Tschechien gegen Portugal. Heute finden 9 Länderspiele um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr statt. Die Spiele werden bei DAZN live übertragen.

Heute, am 24. September 2022, gibt es das Fernduell in Gruppe A2 um den ersten Platz zwischen Portugal und Spanien. Die spanische Nationalmannschaft hat ein Heimspiel gegen die Schweiz. Währenddessen trifft Portugal in Prag auf die tschechische Fußball-Nationalmannschaft. Weiterhin gibt es Nations-League-Spiele in den Gruppen B1, B2 und B4, wo drei Teams den Aufstieg sicherstellen könnten.

Wer spielt heute Fußball?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 24.09.2022 15:00 🇦🇲 Armenien - 🇺🇦Ukraine B / 1 24.09.2022 18:00 🇸🇮 Slowenien - 🇳🇴 Norwegen B / 4 24.09.2022 18:00 🍀 Nordirland - 🇽🇰 Kosovo C / 2 24.09.2022 20:45 🇨🇿 Tschechien - 🇵🇹 Portugal A / 2 24.09.2022 20:45 🇪🇸 Spanien - 🇨🇭 Schweiz A / 2 24.09.2022 20:45 🇮🇱 Israel - 🇦🇱 Albanien B / 2 24.09.2022 20:45 🇷🇸 Serbien - 🇸🇪 Schweden B / 4 24.09.2022 20:45 🇨🇾 Zypern - 🇬🇷 Griechenland C / 2 24.09.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland - 🇮🇪 Irland B / 1 24.09.2022 cancelt 🇮🇸 Island - 🇷🇺 Russland (disq) B / 2

Gruppe A2: Spanien gegen Schweiz – Holt Spanien den Gruppensieg?

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft könnte heute mit einem Sieg gegen die Schweiz bereits den ersten Platz und damit die Finalteilnahme sichern. Allerdings braucht Spanien die Schützenhilfe der tschechischen Nationalmannschaft, die gegen Portugal mindestens ein Remis holen muss. Nach 4 Spielen führt Spanien noch mit 8 Punkten vor Portugal, die einen Punkt weniger auf dem Konto haben. Hingegen geht es für die Schweiz um den Klassenerhalt. Die Schweiz hat 3 Punkte und einen Punkt weniger als Tschechien.

Die spanische Nationalmannschaft ist Favorit auf einen Heimsieg gegen die Schweiz. Die Wettquote beträgt 1.49 – die Schweiz hat eine 6.50. Außerdem konnte Spanien bereits 18-mal gegen die Schweiz gewinnen. Hingegen holten die Eidgenossen nur einen Sieg gegen Spanien – fünfmal endete das Spiel unentschieden.

Gruppe A2: Tschechien gegen Portugal – Kann Portugal das Entscheidungsspiel erzwingen?

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft kann noch erster werden, allerdings brauchen sie heute erstmal einen Sieg gegen Tschechen. Dann geht es unabhängig vom Ergebnis bei Spanien-Schweiz zum Entscheidungsspiel am 6. Spieltag gegen Spanien. Portugal hat einen Punkt Rückstand auf Spanien und könnte spätestens am 6. Spieltag an Spanien vorbeiziehen. Hingegen hat Tschechien nur einen Punkt Vorsprung auf die Schweiz und muss bei einer Niederlage heute um den Verbleib in Liga A bangen.

Portugal ist heute großer Favorit Tschechien. Die Buchmacher geben eine Wettquote von 1.75 auf einen Sieg Portugals. Außerdem hat Tschechien eine 4.80. Bisher gab es vier Spiele zwischen Tschechien und Portugal. Portugal gewann dreimal – Tschechien holte den einzigen Sieg gegen Portugal im EM 1996 Viertelfinale.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute finden weitere Spiele in den UEFA Nations League 2022/23 Gruppe B1, B2 und B4 statt.

In Gruppe B1 führt Schottland mit 2 Punkten vor der Ukraine. Die Ukraine legt heute gegen Armenien vor und könnte zwischenzeitlich an Schottland vorbeiziehen. Schottland hat Heimspiel gegen Irland und könnte sogar schon den Aufstieg fixmachen, falls die Ukraine nicht gewinnt.

In Gruppe B2 führt Israel vor Island und Albanien. Beim einzigen Spiel heute Israel gegen Albanien würde die israelische Nationalmannschaft mit einem Sieg in Liga A aufsteigen.

In Gruppe B4 führt Norwegen mit 3 Punkten vor Serbien. Die norwegische Nationalmannschaft spielt gegen den Tabellenletzten Slowenien und gilt als Favorit auf einen Sieg. Hingegen hat Serbien ein kniffliges Heimspiel gegen Schweden.

Weiterhin gibt es Nations-League-Spiele in Gruppe C2, wo Griechenland der Aufstieg nur noch rechnerisch zu nehmen ist. Bei 2 verbleibenden Spielen hat Griechenland einen Vorsprung von 6 Punkten vorm Kosovo. Heute genügt den Griechen ein Punkt beim Gastspiel in Zypern, um in Liga B aufzusteigen.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute, am 24. September 2022, werden alle 7 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf dem Streaming-Sender DAZN übertragen. DAZN überträgt die Partien ab 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Diese Länderspiele werden mit deutschem Kommentar übertragen.

A2: Spanien – Schweiz (20:45 Uhr) – Kommentator: Jan Platte / Experte: Sebastian Kneißl

A2: Tschechien – Portugal (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

B4: Serbien – Schweden (20:45 Uhr) – Kommentator: Martin Kern

Außerdem läuft Spanien gegen Schweiz auf SRF zwei ab 20:10 Uhr. Die Moderation macht Rainer M. Salzgeber, Experte ist Benjamin Huggel. Kommentator des Spiels aus Zaragoza ist Sascha Ruefer.