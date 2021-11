Fußball heute ** Aufstellungen ** FC Bayern München gegen Benfica Lissabon in der Champions League – Wer spielt heute?

In der Champions League Gruppe E spielt der deutsche Rekordmeister FC Bayern München das Rückspiel gegen Benfica Lissabon heute Abend um 21 Uhr in der Allianz Arena München. Nach dem 4:0 Erfolg vor zwei Wochen können die Bayern nun im Rückspiel gegen Benfica bereits das Ticket für das CL-Achtelfinale buchen. Parallel spielt der zuletzt so schwache FC Barcelona gegen Kiew auswärts. Das erste Mal seit 2001 könnt der große FC Barcelona schon in der Vorrunde ausscheiden.

Fußball heute: Benfica gegen Bayern * Champions League Gruppe E

Trainer Julian Nagelsmann wird das erste Mal nach der Corona-Infektion wieder am Spielfeldrand spielen, sollte sein Test heute negativ ausfallen, die 14tägige Quarantäne wäre dann vorbei. Auch sonst kann der Trainer auf fast alle Spiele setzen, lediglich Eric Maxim Choupo-Moting fehlt. Auch Goretka, der beim 5:2 der Bayern gegen die Union aus Berlin fehlte, soll wieder fit sein.

News Update 16:30 Uhr: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf nach seiner überstandener Corona-Infektion den FC Bayern im Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon wieder von der Bank aus betreuen. Zuvor hatte er vier Spiele verpasst. Jetzt die Bayern live anschauen

Die Aufstellung des FC Bayern München heute Abend

Aufgrund der Tabellensituation könnte man über eine Rotation nachdenken. Doch zunächst will Nagelsmann mit Bestbesetzung auflaufen:

Neuer – Pavard, Süle, Upamecano, Davies – Gortzka, Kimmich, Coman, Müller, Sané, Lewandowski

Wann kommt der FC Bayern München weiter?

Bei einem Sieg oder einem Unentschieden wären die Bayern schon in der nächsten Runde, wie es ihnen acht Mal bisher gelang nach 4 Gruppenspielen. Bestwert ist auch die Torausbeute mit 12:0. Zu Hause hat der FC B gegen Lissabon noch nie verloren, fünf Mal siegte man mit insgesamt 19:4 Toren.

Tabelle & Spielplan Bayern in der Champions League

Mit einem weiterem Sieg könnte der FC B schon heute in die CL-Achtelfinalrunde einziehen mit dann 12 Punkten. Bei einer Niederlage im eigenen Stadion wäre man fast wieder auf Augenhöhe mit Lissabon. Gewinnt auch der FC Barcelona würden diese drei Teams nochmals richtig zusammenrücken. Die beiden letzten Spiele sind am 23.11. und 8.12. geplant.

Kurztabelle der Gruppe E mit dem FC Bayern München: 1. Bayern München, 3 Spiele, 12:0 Tore, 9 Punkte

2. B. Lissabon, 3 Spiele, 3:4 Tore, 4 Punkte

3. FC Barcelona, 3 Spiele, 1:6 Tore, 3 Punkte

4. Kiew, 3 Spiele, 0:6 Tore, 1 Punkt

Wo wird Benfica gegen Bayern live übertragen?

Amazon Prime Kunden haben Glück, denn das Spiel gegen Benfica, überträgt heute Prime kostenlos im Internet Livestream. Alle anderen Spiele der Champions League laufen live und in der Konferenz bei DAZN. Um 19:30 Uhr geht es los mit der Berichterstattung, um 21 Uhr ist Anpfiff: Sebastian Hellmann präsentiert gemeinsam mit Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme das Topspiel am 4. Spieltag zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon live aus München. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Vorher kann man die neue Dokumentation über den FC Bayern anschauen: FC Bayern – Behind the Legend

Zum ersten Mal in seiner Geschichte erlaubt der FC Bayern München für die Amazon-Serie „Behind the legend“ einen hautnahen Blick in die Kabine und hinter die Kulissen des Topclubs. Dabei begleitet die 6-teilige Doku die turbulente Saison nach dem Champions League-Triumph, feiert die legendären Erfolge der Vergangenheit und verknüpft die Schicksalsmomente des Clubs mit der aktuellen Mannschaft.

Champions League * Fußball heute * Anstoß-Uhrzeit und Live-Übertragung

Das Spiel der Bayern wird um 21 Uhr angepfiffen, die Berichterstattung startet schon um 19:30 Uhr bei Amazon Prime Video.

Fußball heute * Champions League 2021/22 * Wer spielt noch?

Auch der VfL Wolfsburg muss heute ran – gegen RB Salzburg steht das Rückspiel an, vor zwei Wochen setzte es auswärts eine 1:3 Pleite.In der Gruppe H spielt der FC Chelsea gegen Malmo und Manchester United mit Christiano Ronaldo spielt in der Gruppe F gegen Bergamo mit Robin Gosens. Morgen ist dann der BVB gegen Ajax Amsterdam dran, ebenso wie Leipzig gegen Manchester City.