Fußball heute Ergebnisse: VfB scheidet aus Europa League aus – die Europareise des VfB Stuttgart endet im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Porto. Die Schwaben verloren in Portugal mit 0:2 (0:1), Tore von William Gomes (21.) und Victor Froholdt (72.) entschieden das Duell. Trotz engagiertem Spiel, zahlreichen Großchancen und starker Anfangsphasen reichte es nicht zum Weiterkommen; nach dem 1:2 im Hinspiel verabschiedet sich der VfB aus dem Wettbewerb. Die Partie kippte zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Nikolas Nartey (77.), sodass Stuttgart die Schlussphase in Unterzahl beendete.

Spielverlauf: Frühe Chancen, dann Porto kontert

Stuttgart begann mutig und setzte Porto von Beginn an unter Druck: Jeff Chabot (2.), Chris Führich (8.) und vor allem Deniz Undav (13.) sorgten durch frühe Großchancen für Gefahr in der gegnerischen Box. Dennoch nutzten die Gastgeber ihre erste aussichtsreiche Aktion konsequent, William Gomes traf in der 21. Minute zur Führung. Gleichsam blieb Stuttgart spielbestimmend und erspielte sich weitere Möglichkeiten, doch Torhüter Diogo Costa parierte gegen Bilal El Khannouss (30.) glänzend und hielt Porto im Spiel.

Europa League VfB Stuttgart 0.63 xG 0.93 1 2 FC Porto Europa League FC Porto 1.40 xG 1.55 2 0 VfB Stuttgart

Tore und Entscheidung: Froholdt trifft aus der Distanz

Der Treffer von William Gomes brachte den Spielverlauf zugunsten Portos ins Rollen, auch wenn Stuttgart nach der Pause weiter Druck machte und Ball und Spiel suchte. Diogo Costa hielt erneut gegen Deniz Undav (54.) stark, sodass die Schwaben ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnten. In der 72. Minute setzte Victor Froholdt mit einem Traumtor in den Winkel den entscheidenden Akzent und beendete damit die VfB-Hoffnungen auf die Verlängerung.

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Strafen, Personal und taktische Aspekte

Die Gelb-Rote Karte gegen Nikolas Nartey (77.) wegen wiederholten Foulspiels brachte Stuttgart in der Schlussphase zusätzlich in Bedrängnis; die Cannstatter mussten die verbleibende Zeit mit zehn Mann bestreiten. Trainer Sebastian Hoeneß hatte vor dem Anpfiff eine saubere, smarte und emotionale Vorstellung gefordert, und seine Mannschaft setzte diese Vorgaben in den ersten Minuten engagiert um. Dennoch reichte die Aktivität in Ballbesitz und die Vielzahl der Großchancen nicht gegen die Defensivarbeit Portos und die starken Paraden des Gegentorwarts.

Ausblick: Bundesliga-Pflichtaufgabe nach Europa-Aus

Mit dem Ausscheiden endet der Europapokal für den VfB zwar, doch der Blick richtet sich bereits auf die Bundesliga: Am Sonntag wartet das Auswärtsspiel beim FC Augsburg (19.30 Uhr/DAZN), eine Partie, in der Stuttgart einen wichtigen Schritt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation machen kann. Für Porto bedeutet der Sieg den Viertelfinaleinzug; die Portugiesen treffen am 9. und 16. April auf Nottingham Forest.