Fußball heute: BVB Aufstellung Champions League Finale gegen Real Madrid

Nun könnte Borussia Dortmund als dritter Außenseiter nach Atalanta Bergamo und Olympiakos Piräus den dritten Europapokal des Jahres gewinnen. Dies wäre der zweite Triumph in der Champions League für den BVB. Die Herausforderung ist riesig, da Real Madrid, der Rekordsieger des Wettbewerbs, wartet. Real Madrid hat seit 40 Jahren kein wichtiges Finale mehr verloren und strebt nach dem 15. Titel. BVB-Coach Edin Terzic bezeichnete sie als „den Endgegner.“ Wir haben uns die Aufstellung angeschaut vom BVB, hier die Real Madrid Aufstellung. Das ZDF wird das Finale am Samstag um 21 Uhr im Free-TV übertragen.

Champions League Finale: Dortmund gegen Real Madrid

K.o.Runde - Champions League 2023/2024 | Finale | Wembley Stadium | - 21:00 Borussia Dortmund (BVB) S S S N S - : - Spielstand anzeigen Real Madrid S S S U U Tage Stunden Minuten Sekunden

Aufstellung von Borussia Dortmund im CL Finale

So könnte die Aufstellung von Dortmund möglicherweise aussehen:

Gregor Kobel – Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen – Emre Can – Marcel Sabitzer, Julian Brandt – Jadon Sancho, Niclas Füllkrug, Karim Adeyemi

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Dortmund will sich jedoch nicht zu klein machen. Elf Jahre nach der Niederlage im Finale gegen Bayern in Wembley möchte das Team eine überragende Champions-League-Saison krönen. Edin Terzic scheint auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen zu können, wobei Marco Reus in seinem letzten Spiel für den BVB wahrscheinlich nur als Ersatz zum Einsatz kommen wird.

Die folgende Aufstellung wird für das Champions-League-Finale erwartet:

Gregor Kobel im Tor – Der Schweizer Torhüter könnte der große Trumpf des BVB werden. In Bestform ist Kobel absolute Weltklasse. Er muss den BVB im Spiel halten und die Effektivität von Real Madrid einschränken.

Abwehr

Julian Ryerson – Der rechte Verteidiger hat sich im Saisonverlauf als Leistungsträger etabliert. Am Samstag wartet Vinicius Junior, ein ultimatives Duell für den Norweger.

Mats Hummels – Der Routinier fehlt der Henkelpott noch. In dieser Saison zeigte er alles, um dieses Ziel zu erreichen. Im Halbfinale gegen PSG war Hummels im Hin- und Rückspiel der ‚Man of the Match‘. So eine Form braucht der BVB auch am Samstag.

Nico Schlotterbeck – Schlotterbeck zeigt sich 2024 in beeindruckender Verfassung. Er konnte sich auch das EM-Ticket sichern. Früher zweifelten viele Fans an ihm, doch in den letzten Monaten zeigte er seine beste Seite.

Ian Maatsen – Die Leihgabe von Chelsea wurde in der Rückrunde sofort zum Schlüsselspieler für den BVB. Er muss die Enttäuschung überwinden, nicht im EM-Kader der Niederlande zu stehen. Der Henkelpott wäre der perfekte Trost.

Mittelfeld

Emre Can – Der Kapitän muss sich gegen das starke Mittelfeld von Real Madrid behaupten. Er muss die Defensive stärken und die Räume schließen. Andere Spieler sollten den Spielaufbau übernehmen.

Marcel Sabitzer – Sabitzer wird entweder vor oder neben Can spielen. Der Österreicher wird auch viel Defensivarbeit leisten müssen. Auch offensiv wird er in der Form der letzten Wochen gebraucht.

Julian Brandt – Brandt hat die stärksten Argumente geliefert, um im zentralen Mittelfeld zu beginnen. Er muss seine Laufstärke nutzen, diszipliniert verteidigen und offensiv Akzente setzen.

Jadon Sancho – Sancho hat bewiesen, dass er der X-Faktor im Dortmunder Spiel sein kann. Er braucht Eins-gegen-Eins-Situationen, um offensiv für Gefahr zu sorgen.

Karim Adeyemi – Adeyemi dürfte in der Startelf stehen, da er bei Kontern sehr gefährlich ist und defensiv fleißig mitarbeitet. Malen bleibt wahrscheinlich nur die Joker-Rolle.

Stürmer Niclas Füllkrug – Füllkrug ist im Sturmzentrum gesetzt. Er wird sich aufreibende Duelle mit Antonio Rüdiger liefern. Er muss seine Fähigkeiten im Bälle halten zeigen, damit der BVB Ballbesitzphasen kreieren kann.

Hier die Aufstellung von Real Madrid im CL Finale