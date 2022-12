Fußball heute ARD live WM Übertragung 20 Uhr – Live im Livestream & in der ARD Mediathek

Heute Abend um 20 Uhr ist Anpfiff im größten WM Stadion in Katar, dem Lusail Iconic Stadium. Die ARD und MagentaTV übertragen live aus dem Stadion, wenn der WM-Spielball zwischen Argentinien und Kroatien rollen wird. Trotz WM Boykott sehen die deutschen Fußballfans spannende Spiele, die Übertragung des Viertelfinales Argentinien – Niederlande im Ersten sahen am vergangenen Freitagabend im Schnitt 8,036 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Spitze waren beim Elfmeterschießen sogar 11,410 Millionen dabei. Darüber hinaus wurden der 24/7-Stream sowie die ARD Livestreams an dem Tag rund 5,8 Millionen Mal abgerufen. Heute geht es um 18:50 Uhr in der ARD los, bei MagentaTV geht es um 18:30 Uhr schon ins Warmup.

UPDATE 19 UHR – Unser Liveticker beginnt mit den Aufstellungen.

Update 19:30 Uhr – Das sind die offiziellen Aufstellungen heute Abend

Update 22:00 Uhr – Argentinien steht nach einem 3:0 im WM Finale

Wer überträgt das WM Halbfinale heute?

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, überträgt die ARD ab 18.50 Uhr (Anstoß: 20.00 Uhr) das Halbfinale Argentinien – Kroatien live im Ersten und in der ARD Mediathek. Auf MagentaTV geht es um 18:30 Uhr ins Warmup, aber 19 Uhr dann übernehmen Johannes B.Kerner mit Fußballerin Tabea Kemme und dem Weltmeister von 2014 Toni Kroos. Am Mikrofon ab 20 Uhr wird Wolff Fuss sitzen.

ARD Moderation wird Jessy Wellmer sein, sie begleitet das Spiel gemeinsam mit Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira aus dem Studio in Mainz. Live vor Ort im Stadion werden Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger im Iconic Stadium in Lusail sein. Reporter der Halbfinal-Begegnung ist Gerd Gottlob, an seiner Seite als Co-Kommentator und Fußballer Thomas Broich.

WM Einschaltquoten besser als gedacht

Waren in der WM Vorrunde im November noch die Einschaltquoten im deutschen TV verhalten, steigerte sich das nun in k.o.Phase.

Die zuvor beste Reichweite bei einer Begegnung ohne deutsche Beteiligung hatten wie im WM-Viertelfinale Lionel Messi und seine Nationalmannschaft beim Spiel gegen Polen in der Vorrunde (6,72 Mio./MA: 25,1 Prozent) erzielt. Die höchste Quote im deutschen TV bei der WM am Persischen Golf resultiert immer noch vom Duell zwischen Deutschland und Costa Rica im Ersten (17,43 Mio./MA: 53,7 Prozent).

Das Spiel Argentinien gegen Oranje im Stadion Lusail war die Sendung mit der höchsten ARD-Quote am Freitag. Ab 23.48 Uhr verfolgten immerhin noch 3,41 Millionen Zusehende (MA: 21,3 Prozent) die Zusammenfassung des anderen Viertelfinals zwischen Kroatien und Rekord-Weltmeister Brasilien (1:1 n.V., 4:2 i.E.). Das Aus der hoch gehandelten Selecao war zuvor live im Streamingdienst MagentaTV, der alle 64 WM-Spiele überträgt, zu sehen gewesen.

Das Schweizer 1:6-Debakel im WM-Achtelfinale gegen Ex-Europameister Portugal verfolgten in der Live-Übertragung der ARD am Dienstagabend 5,82 Millionen Fußball-Fans. Der Marktanteil betrug 21,0 Prozent.