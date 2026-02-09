Fußball Bundesliga: FC Bayern „extrem froh“ über „Schlüsselspieler“ Díaz

Mit dem Spielball unter dem Arm verließ Luis Díaz das Stadion nach einem fulminanten Auftritt und wurde von Sportvorstand Max Eberl als „der Schlüsselspieler“ gefeiert. Beim 5:1 (3:1) gegen die TSG Hoffenheim erzielte Díaz einen Dreierpack (45.+2, 62., 89.) und zog zudem die beiden Elfmeter heraus, die Harry Kane sicher verwandelte. Hoffenheims Kevin Akpoguma sah nach einem Foul an Díaz die Rote Karte (17.). Eberl betonte, Díaz setze seine starke Form aus Liverpool nahtlos beim FC Bayern fort und spiele mit „unglaublich viel Herz, Herzblut und Bereitschaft“.

Díaz brilliert: Dreierpack und spielentscheidende Szenen

Luis Díaz dominierte den Spielverlauf beim 5:1-Erfolg der Bayern und sorgte mit einem Dreierpack für die klare Entscheidung. Sein Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) markierte zunächst die Wende, später erhöhte er per Abschluss zum 3:1 (62.) und machte in der Schlussphase mit dem Treffer zum 5:1 (89.) den Deckel drauf. Zusätzlich brachte Díaz durch zwei gefoulte Situationen die Elfmeter, die Harry Kane jeweils souverän verwandelte (20., 45.). Die Kombination aus Torinstinkt und Einsatz machte ihn zum herausragenden Akteur des Abends.

Spielverlauf, Zweikampf und Schiedsrichter-Entscheidungen

Das Duell war von klaren Szenen geprägt: Bereits in der 17. Minute bestrafte der Unparteiische ein Foul an Díaz mit der Roten Karte gegen Kevin Akpoguma, was Hoffenheim früh schwächte. Die Elfmeterentscheidungen waren folgerichtig und veränderten den Rhythmus der Begegnung zugunsten der Münchner. Dennoch blieb Bayern im Abschluss effizent und nutzte die Räume, die sich durch die numerische Überzahl ergaben, konsequent zum Ausbau des Ergebnisses.

Reaktionen: Eberl, Pavlovic und der Hintergrund des Transfers

Sportvorstand Max Eberl lobte Díaz nach dem Spiel überschwänglich: Er sei „der Schlüsselspieler“ gewesen, „der den Unterschied gemacht hat“. Eberl erinnerte daran, dass Díaz bereits in Liverpool einen großen Unterschied in einer sehr erfolgreichen Mannschaft gemacht habe und diese Qualität jetzt beim FC Bayern fortsetze. An der Säbener Straße zeigte man sich entsprechend erleichtert, nachdem der Sommertransfer zuvor teilweise kritisiert worden war. Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ergänzte: „Was der abreißt, ist überragend. Er ist zudem ein super Typ.“ Díaz steht nach dem Abend nun bei 13 Saisontoren.