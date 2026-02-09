+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball Bundesliga: FC Bayern „extrem froh“ über „Schlüsselspieler“ Díaz

von

Mit dem Spielball unter dem Arm verließ Luis Díaz das Stadion nach einem fulminanten Auftritt und wurde von Sportvorstand Max Eberl als „der Schlüsselspieler“ gefeiert. Beim 5:1 (3:1) gegen die TSG Hoffenheim erzielte Díaz einen Dreierpack (45.+2, 62., 89.) und zog zudem die beiden Elfmeter heraus, die Harry Kane sicher verwandelte. Hoffenheims Kevin Akpoguma sah nach einem Foul an Díaz die Rote Karte (17.). Eberl betonte, Díaz setze seine starke Form aus Liverpool nahtlos beim FC Bayern fort und spiele mit „unglaublich viel Herz, Herzblut und Bereitschaft“.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Bayern Münchens kolumbianischer Stürmer #14 Luis Diaz während des Freundschaftsspiels zwischen Bayern München und Olympique Lyon in München am 2. August 2025. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Bayern Münchens kolumbianischer Stürmer #14 Luis Diaz während des Freundschaftsspiels zwischen Bayern München und Olympique Lyon in München am 2. August 2025. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Díaz brilliert: Dreierpack und spielentscheidende Szenen

Luis Díaz dominierte den Spielverlauf beim 5:1-Erfolg der Bayern und sorgte mit einem Dreierpack für die klare Entscheidung. Sein Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) markierte zunächst die Wende, später erhöhte er per Abschluss zum 3:1 (62.) und machte in der Schlussphase mit dem Treffer zum 5:1 (89.) den Deckel drauf. Zusätzlich brachte Díaz durch zwei gefoulte Situationen die Elfmeter, die Harry Kane jeweils souverän verwandelte (20., 45.). Die Kombination aus Torinstinkt und Einsatz machte ihn zum herausragenden Akteur des Abends.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 21
| Allianz Arena | 8.2.2026-17:30
FC Bayern München
S S N S U
5 : 1
5.42
xG
2.03
Endergebnis
TSG 1899 Hoffenheim
S S S S S
Harry Kane
20'
Harry Kane
45'
Luis Díaz
45'+2'
Luis Díaz
62'
Luis Díaz
89'
A. Kramarić
35'
| Schiedsrichter: T. Stieler | Halbzeit: 3-1
Tore
Elfmetertor
Harry Kane
20'
35'
Tor
A. Kramarić (Assist: F. Asllani)
Elfmetertor
Harry Kane
45'
Tor
Luis Díaz (Assist: Harry Kane)
45'
+2
Tor
Luis Díaz (Assist: Michael Olise)
62'
Tor
Luis Díaz (Assist: Jamal Musiala)
89'
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Oliver Baumann
21
A. Hajdari
5
O. Kabak
25
K. Akpoguma
34
V. Coufal
29
Bazoumana Touré
6
G. Prömel
27
A. Kramarić
7
L. Avdullahu
22
A. Prass
11
F. Asllani
field field

Spielverlauf, Zweikampf und Schiedsrichter-Entscheidungen

Das Duell war von klaren Szenen geprägt: Bereits in der 17. Minute bestrafte der Unparteiische ein Foul an Díaz mit der Roten Karte gegen Kevin Akpoguma, was Hoffenheim früh schwächte. Die Elfmeterentscheidungen waren folgerichtig und veränderten den Rhythmus der Begegnung zugunsten der Münchner. Dennoch blieb Bayern im Abschluss effizent und nutzte die Räume, die sich durch die numerische Überzahl ergaben, konsequent zum Ausbau des Ergebnisses.

Reaktionen: Eberl, Pavlovic und der Hintergrund des Transfers

Sportvorstand Max Eberl lobte Díaz nach dem Spiel überschwänglich: Er sei „der Schlüsselspieler“ gewesen, „der den Unterschied gemacht hat“. Eberl erinnerte daran, dass Díaz bereits in Liverpool einen großen Unterschied in einer sehr erfolgreichen Mannschaft gemacht habe und diese Qualität jetzt beim FC Bayern fortsetze. An der Säbener Straße zeigte man sich entsprechend erleichtert, nachdem der Sommertransfer zuvor teilweise kritisiert worden war. Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ergänzte: „Was der abreißt, ist überragend. Er ist zudem ein super Typ.“ Díaz steht nach dem Abend nun bei 13 Saisontoren.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++