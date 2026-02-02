Für 69 Millionen Euro: Liverpool holt Abwehrtalent Jacquet aus Frankreich

Der FC Liverpool verstärkt sich mit dem französischen Abwehrtalent Jérémy Jacquet von Stade Rennes. Der 20-jährige Innenverteidiger wird im Sommer an die Anfield Road wechseln und könnte bis zu 69 Millionen Euro Ablöse kosten. Liverpool hat sich in einem intensiven Bietergefecht durchgesetzt und sieht Jacquet als langfristige Investition für die Defensive, insbesondere mit Blick auf den ablaufenden Vertrag von Ibrahima Konaté.

Jacquet wechselt nach Liverpool

Der FC Liverpool hat laut übereinstimmenden Medienberichten das vielversprechende Talent Jérémy Jacquet verpflichtet. Der Innenverteidiger, der erst im Sommer 2024 seinen Vertrag bei Stade Rennes hinter sich lässt, wird unter Vorbehalt der medizinischen Untersuchung für eine Ablösesumme von bis zu 69 Millionen Euro nach England transferiert. Diese Verpflichtung markiert einen bedeutenden Schritt in der Defensive der Reds.

Intensiver Konkurrenzkampf um das Abwehrtalent

Im Wettlauf um den französischen U21-Nationalspieler hat Liverpool namhafte Konkurrenten, darunter den FC Chelsea, hinter sich gelassen. Der Ligarivale zeigte zwar Interesse, zögerte jedoch aufgrund der hohen Ablösesumme, die für Jacquet aufgerufen wurde. Trotz seiner noch geringen Erfahrung mit lediglich 36 Ligaspielen hat Liverpool großes Vertrauen in das Potenzial des jungen Abwehrspielers.

Langfristige Investition für die Defensive

Die Verpflichtung von Jacquet wird als strategische Entscheidung betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft der Abwehrreihe. Ibrahima Konaté, ein zentraler Bestandteil der Defensive, hat einen auslaufenden Vertrag, sodass Liverpool mit Jacquet eine langfristige Lösung anstrebt. Dies könnte die Defensive der Reds für die kommenden Jahre entscheidend stärken.

Rekordtransfer für Stade Rennes

Mit dem Wechsel von Jérémy Jacquet wird er zum teuersten Spieler in der Geschichte von Stade Rennes. Der vorherige Rekordhalter war Jérémy Doku, der 2023 für 60 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Dieser Transfer unterstreicht nicht nur das wachsende Ansehen von Rennes im internationalen Fußball, sondern auch die steigenden Marktwerte junger Talente in Europa.