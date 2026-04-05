FC Bayern Kane schwärmt nach furiosen Comeback-Sieg

Harry Kane ließ sich den furiosen Comeback-Sieg des FC Bayern nicht nehmen, obwohl ihn Sprunggelenk-Probleme außer Gefecht gesetzt hatten. Nach dem 3:2 (0:0) beim SC Freiburg meldete sich der angeschlagene Torjäger per Handy-Video und zeigte sich begeistert vom späten Auswärtserfolg des deutschen Rekordmeisters.

Kane lobt die Bayern-Mentalität

„Wow, wow, wow! Was für ein Comeback! Ein Lob an die Jungs“, jubelte Kane und ergänzte mit Blick auf die Münchner Aufholjagd nach dem 0:2-Rückstand: „Was für eine Mentalität. Was für ein Sieg. Ein großartiger Auswärts-Dreier.“ Genau ein solcher Auftritt soll es aus Bayern-Sicht auch am Dienstag geben, wenn um 21.00 Uhr bei Prime Video das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Rekordsieger Real Madrid ansteht.

Der Einsatz des Engländers dort bleibt das große Thema. Joshua Kimmich gab sich überzeugt, dass Kane rechtzeitig fit wird. „Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen“, sagte der DFB-Kapitän: „Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht.“ Auch Vincent Kompany klang zuversichtlich. „Vom Gefühl her wird er es schaffen“, meinte der Belgier.

Physios arbeiten an einem Einsatz gegen Real

Etwas vorsichtiger äußerte sich Sportvorstand Max Eberl zur Lage des Stürmers, der in Freiburg wegen seiner Sprunggelenk-Probleme fehlte. „Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert“, erklärte Eberl. Damit richtet sich bei den Münchnern der Blick bereits klar auf das Duell in Madrid.

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In Freiburg hatte Kompany zunächst mehrere Stammkräfte geschont. Michael Olise und Konrad Laimer kamen erst nach der Pause, Dayot Upamecano wurde gar nicht eingesetzt. Die zuletzt fehlenden Jamal Musiala und Alphonso Davies brachte der Bayern-Coach im Verlauf der zweiten Hälfte, und beide halfen beim starken Schlussspurt mit.

Bischof trifft doppelt, Karl entscheidet spät

Auf dem Platz entwickelte sich ein turbulentes Spiel. Nach den frühen Freiburger Toren durch Johan Manzambi direkt nach dem Wiederanpfiff in der 46. Minute und Lucas Höler in der 71. Minute schlug Bayern durch Tom Bischof zurück. Der Youngster traf in der 81. und in der 90.+2 Minute jeweils aus der Distanz zum Ausgleich – es waren seine ersten Treffer im Bayern-Trikot.

Den emotionalen Schlusspunkt setzte Lennart Karl tief in der Nachspielzeit in der 90.+9 Minute. Der Siegtreffer bedeutete zugleich das 100. Saisontor der Münchner; nur ein Treffer fehlt den Bayern damit noch, um die Bestmarke aus der Saison 1971/72 einzustellen.