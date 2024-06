Fußball EM heute live am 22.06. * RTL, ZDF * Wer kommentiert heute die EM-Spiele?

Am heutigen Samstag, 22.06.2024 spielen die Mannschaften der EM Gruppe E und F das 2.Mal. Gibt es heute Vorentscheidungen im Kampf ums Achtelfinale? Gut Möglich! RTL überträgt das Spiel um 15 Uhr zwischen Georgien und Tschechien. Beide Teams verloren ihr Auftaktspiel am 1.Spieltag. Das ZDF wird dann die Spiele um 18 und 21 Uhr übertragen. Highlight wird dann um 18 Uhr die Türkei gegen Portugal sein – der Gewinner steht fest im EM-Achtelfinale mit dann 6 Punkten. Um 21 Uhr dann das Spiel in EM Gruppe E zwischen Belgien und Rumänien. Das ZDF startet um 17:05 Uhr ihre Berichterstattung, die bis 23:45 Uhr dauert. MagentaTV zeigt natürlich auch alle drei Spiele.

EM Spiele heute 22.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Georgien - - Tschechien Europameisterschaften Türkei - - Portugal Europameisterschaften Belgien - - Rumänien

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

EM-Spiel heute 22.06. 15 Uhr – Wer kommentiert Georgien gegen Tschechien?

Das heutige 15-Uhr-Spiel wird ab 13:30 Uhr auf RTL und Magenta TV übertragen. Kommentator des Live-Spiels ist Marco Hagemann. Außerdem gibt es zwei Moderatorenteams, die aus Moderator Florian König und Experte Matthäus sowie Moderatorin Laura Wontorra und Experte Mustafi bestehen.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Volksparkstadion | - 15:00 Georgien N S U S N - : - Spielstand anzeigen Tschechien S S S S N Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 22.06. 18 Uhr –Wer kommentiert Türkei gegen Portugal?

Auf MagentaTV wird das Moderationsteam mit Johannes B. Kerner, Mustafi und Hargreaves dabei sein. Die Kommentatoren der anschließenden Spiele sind Jonas Friedrich um 18:00 Uhr und Jan Platte um 21:00 Uhr.

Um 17.05 Uhr geht es im ZDF los, sportstudio live: UEFA EURO 2024 aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Laura Freigang, der Kommentator wird Oliver Schmidt sein.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Türkei N N U N S - : - Spielstand anzeigen Portugal N S N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 22.06. 21 Uhr – Wer kommentiert Belgien gegen Rumänien?

Das Zdf zeigt das Spiel und der Kommentator wird Martin Schneider zusammen mit Co-Kommentator Hanno Balitsch sein.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Cologne Stadium | - 21:00 Belgien U U S S N - : - Spielstand anzeigen Rumänien U S U U S Tage Stunden Minuten Sekunden