Charity-Aktion der niederländischen Nationalmannschaft: Trikot-Versteigerung für Arbeitsmigranten

Die niederländische Nationalmannschaft versteigert ihre WM-Trikots von der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar zugunsten von Arbeitsmigranten und vermittelt damit eine klare Botschaft für Toleranz und Menschenrechte. Natürlich steht auch hier wieder Kritik am Gastgeber Katar im Vordergrund.

Niederländische Nationalmannschaft setzt klares Zeichen für Arbeitsmigranten

Der Verband KNVB teilte vor der Abreise der niederländischen Mannschaft mit, dass man die WM-Trikots für einen guten Zweck versteigern wolle. Der Kapitän der Nationalmannschaft (Virgil van Dijk) betont, dass „die Umstände für sie (Anmerkung: Arbeitsmigranten in Katar) deutlich besser werden müssen“.

Mit der Charity-Aktion erhofft sich die Niederlande, zumindest einen kleinen Beitrag für Gerechtigkeit leisten zu können. Am Donnerstag wird sich die Mannschaft mit einigen Arbeitsmigranten treffen und über die aktuelle Situation in Katar sprechen. Mit der Versteigerung und dem kommunikativen Austausch setzt die niederländische Nationalmannschaft ein klares Zeichen und spricht sich gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen im Zuge der WM 2022 in Katar aus.

Die Niederlande bei der WM 2022 in Katar

Das Oranje-Team trifft bei der WM 2022 auch auf den Gastgeber Katar, zudem auf Ecuador und Senegal. Die Niederlande sind in der WM Gruppe A der klare Favorit, dennoch sollten Gegner wie der Afrika-Meister Senegal und Gastgeber Katar mit einer hochmotivierten Mannschaft nicht unterschätzt werden. In der Qualifikation für die WM 2022 konnte die Nationalmannschaft überzeugen und löste als Erster der Gruppe G das WM-Ticket.

Bisher konnte die niederländische Fußball-Nationalmannschaft in der Geschichte noch keinen Weltmeistertitel gewinnen. Zu den größten Erfolgen zählen die Finalteilnahmen bei der WM 1974, 1978 und 2010. Bei der letzten WM 2018 in Russland konnte sich das holländische Team überraschenderweise gar nicht erst qualifizieren. Daher hoffen Orange-Fans dieses Jahr auf Wiedergutmachung bei der Katar-WM. Auf der aktuellen FIFA-Weltrangliste liegt die niederländische Nationalelf auf Platz acht und somit noch vor Portugal, Dänemark oder Deutschland.