BVB erhöht Druck auf DFB-Nationalspieler Schlotterbeck – Vertragsentscheidung rückt näher

Borussia Dortmund will mit Nico Schlotterbeck verlängern – und macht jetzt öffentlich Druck. Nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg stellt Sportdirektor Sebastian Kehl klar: Der Verein will schnell Klarheit. Mit einem XXL-Angebot inklusive Mega-Gehalt und Ausstiegsklausel soll der Verteidiger langfristig gebunden werden.

Klartext von Kehl: BVB erwartet Entscheidung

Nach dem 2:1-Sieg in Wolfsburg meldete sich Sebastian Kehl deutlich zu Wort. Der Sportdirektor stellte klar, dass der Verein auf eine Entscheidung von Nico Schlotterbeck drängt. „Ich bin ein Freund von Klarheit in allen Bereichen“, so Kehl. Manchmal müsse man selbst entscheiden, manchmal sei man von der Gegenseite abhängig. „Wir sind auf dem Gaspedal.“

Laut Kehl wisse Schlotterbeck, dass der Verein eine schnelle Entscheidung anstrebt. Die Botschaft ist eindeutig: Wenn es zu keiner Verlängerung kommt, steht ein Verkauf im Raum – um eine Ablöse vor Vertragsende 2027 noch zu sichern.

Aktuelle Statistiken von Schlotterbeck in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 17 17 1530′ 5 3 (0) 1 7.6 Champions League 2025-2026 7 6 1 560′ 7.6 DFB Pokal 2025/2026 2 2 210′ 7.2 Gesamt: 26 25 1 2300′ 5 0 0 3 (0) 1 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 26 - Per Game In Startaufstellung 25 1.0 Per Game Minuten 2300 88.5 Per Game Tore 3 0.1 Per Game Assists 1 0.04 Per Game

XXL-Vertrag soll Schlotterbeck halten

Dortmund will Schlotterbeck unbedingt halten und plant laut BILD-Informationen ein attraktives Gesamtpaket. Der neue Vertrag soll nicht nur langfristig sein, sondern auch eine Ausstiegsklausel enthalten. Diese würde ab Sommer 2027 greifen – interessierte Top-Klubs müssten dann über 60 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Auch das Gehalt soll deutlich steigen. Medienberichten zufolge könnte der Innenverteidiger in Zukunft bis zu 14 Millionen Euro pro Saison verdienen – eine klare Ansage, wie wichtig Schlotterbeck für den Klub ist.

Noch keine Entscheidung vom Spieler

Nico Schlotterbeck selbst äußerte sich zuletzt zurückhaltend zur Vertragslage. Er bestätigte Gespräche mit dem BVB, verwies aber auf ein ausstehendes Grundsatzgespräch mit seiner Familie, insbesondere mit Bruder Keven (FC Augsburg). „Ich habe für mich intern eine Deadline gesetzt, die werde ich aber nicht sagen“, so der 26-Jährige.

Der Innenverteidiger betonte, dass er versucht, das Thema auszublenden, um sportlich unbeeindruckt zu bleiben. Klar ist: Die Uhr tickt – und Dortmund hat mit seinem öffentlichen Vorstoß den Ball nun endgültig in Schlotterbecks Hälfte gespielt.