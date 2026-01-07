Bundesliga Wechsel: Gregoritsch kehrt nach Augsburg zurück

Michael Gregoritsch kehrt nach dreieinhalb Jahren zurück zum FC Augsburg. Der 31-jährige österreichische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis vom dänischen Klub Bröndby IF bis zum Saisonende zum FCA. Mit seinem Engagement reagiert der Tabellen-15. auf die anhaltenden Probleme im Sturm, insbesondere nach dem Abgang von Phillip Tietz zu Mainz 05.

Gregoritsch verstärkt den FCA im Abstiegskampf

Nach seiner Rückkehr zum FC Augsburg wird Michael Gregoritsch eine zentrale Rolle im Sturm einnehmen. Der Spieler, der in der Bundesliga bereits für den Hamburger SV und Schalke 04 auflief, zeigt sich begeistert über die Rückkehr: „Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen,“ so Gregoritsch in einer offiziellen Mitteilung. Der FCA setzt auf seine Erfahrung, um die Offensivprobleme zu beheben.

Leihgeschäft bis Saisonende

Der Wechsel nach Augsburg erfolgt auf Leihbasis bis zum Ende der aktuellen Saison. Gregoritsch, der erst im Sommer von SC Freiburg nach Dänemark transferiert wurde, bringt wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit. In elf Ligaspielen für Bröndby erzielte er zwei Tore und konnte zudem einen Treffer in zwei Einsätzen in der Conference League verbuchen. Diese Bilanz könnte dem FCA entscheidend helfen, die Abstiegssorgen zu lindern.

Reaktion des FC Augsburg auf Sturmprobleme

Die Verpflichtung von Gregoritsch ist eine Reaktion auf die anhaltenden Schwierigkeiten im Sturm des FCA. Der Verein, der aktuell auf Platz 15 der Tabelle steht, hat in der bisherigen Saison Schwierigkeiten, ein konstantes Offensivspiel zu entwickeln. Der Abgang von Phillip Tietz zu FSV Mainz 05 hat die Situation zusätzlich verschärft, was die Dringlichkeit unterstreicht, dass neue Impulse aus der Offensive kommen müssen.

Ein alter Bekannter und seine Ziele

Michael Gregoritsch sieht seine Rückkehr als Möglichkeit, nicht nur sich selbst, sondern auch dem Team zu helfen. Die Vorfreude auf die Rückkehr in die Bundesliga ist ihm deutlich anzumerken. Mit der Unterstützung von Trainer und Teamkollegen möchte er schnell zu alter Form finden und seinen Beitrag zum Klassenerhalt leisten. Die Unterschrift auf dem Arbeitspapier beim FCA ist ein klarer Schritt in Richtung einer erfolgreichen Rückrunde.