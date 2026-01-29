Amiri bei Mainz vor Startelf-Rückkehr

Nadiem Amiri könnte beim FSV Mainz 05 nach seiner Erkrankung zurück in die Startelf kehren. Der Spielmacher hatte in der letzten Woche beim Sieg über Wolfsburg entscheidend mitgewirkt, nachdem er nach einer kurzen Einwechslung am Vortag noch Nachwirkungen verspürte. Trainer Urs Fischer äußerte sich optimistisch über Amiris Fitness, während die Rheinhessen am Samstag in Leipzig auf Punktejagd gehen. Das Ziel ist klar: ein weiterer Sieg soll her.

Amiri zurück im Training

Nach seiner Erkrankung hat Nadiem Amiri alle Trainingseinheiten in dieser Woche absolviert. Trainer Urs Fischer berichtete, dass der Nationalspieler, der gegen Wolfsburg in der 65. Minute eingewechselt wurde, nach dem Spiel noch „ein bisschen Nachwirkungen“ verspürte. „Logisch, wenn man angeschlagen ist und für 30 Minuten eingewechselt wird. Dieses von 0 auf 100 hinterlässt auch Spuren“, so der Übungsleiter.

Schlüsselrolle beim Wolfsburg-Sieg

Amiri hatte maßgeblichen Anteil am 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, indem er zwei Eckballvorlagen gab und ein Elfmeter-Tor erzielte. Sein Einsatz war entscheidend, um das Spiel zu drehen und den Rheinhessen einen wichtigen Dreier zu sichern. Fischer hebt hervor, wie wichtig solche Spieler für die Mannschaft sind und dass ihre Rückkehr in die Startelf die Qualität des Kaders erhöht.

Aufwärtstrend in Leipzig fortsetzen

Mit Blick auf das kommende Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am Samstag um 15:30 Uhr (live auf Sky) betont Fischer, dass sein Team den positiven Trend fortsetzen möchte. „Es gibt drei Punkte zu gewinnen, das muss das Ziel sein“, erklärte der Chefcoach. „Das ist in jedem Spiel so, sonst sollte man nicht in den Bus oder Flieger steigen.“ Die Rheinhessen wollen die Motivation nutzen, um auch gegen die Sachsen erfolgreich zu sein.