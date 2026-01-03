Wohin geht Robert Lewandowski? Gespräche mit Chicago Fire enthüllt

Robert Lewandowski könnte den FC Barcelona verlassen. Der 37-jährige Stürmer, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, hat Gespräche mit dem MLS-Klub Chicago Fire geführt. Zudem gibt es Interesse aus der Pro League in Saudi-Arabien sowie von Fenerbahçe aus der Türkei. Lewandowski plant, im Frühjahr über seine Zukunft zu entscheiden.

Verlässt Lewandowski den FC Barcelona?

Die Zukunft von Robert Lewandowski sorgt wieder für Diskussionen. Rund um den Ex-Bayern-Star gibt es seit Wochen neue Spekulationen, die zuletzt deutlich zugenommen haben. Zwar steht der Stürmer noch beim FC Barcelona unter Vertrag, doch das Arbeitspapier endet am Saisonende, was die Debatten über seine nächsten Schritte anheizt.

Gespräche mit Chicago Fire

Nach Informationen von SPORT BILD gab es kurz vor Heiligabend ein Treffen in Barcelona. Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi trafen sich mit Vertretern des MLS-Klubs Chicago Fire. Der US-Klub hat großes Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Stürmers und sieht ihn als potenzielles Zugpferd für die gesamte Liga.

Konkurrenz aus Saudi-Arabien und der Türkei

Doch Chicago Fire ist nicht der einzige Klub, der um Lewandowski wirbt. Teams aus der Pro League in Saudi-Arabien haben ebenfalls Interesse angemeldet, und auch Fenerbahçe hat Kontakt zu Lewandowskis Seite aufgenommen. Der Stürmer hat jedoch noch keine Entscheidung getroffen und bleibt vorerst in der Warteschleife.

Fokus auf sportlichen Erfolg

Lewandowski möchte sich zunächst weiterhin auf den sportlichen Erfolg konzentrieren. Nach einem schwierigen Saisonstart hat er bei Trainer Hansi Flick wieder eine größere Rolle eingenommen. Im Frühjahr plant der Angreifer, über seine Zukunft zu entscheiden, wobei ein Verbleib beim FC Barcelona durchaus vorstellbar ist.

Obwohl Flick gerne einen neuen Stürmer verpflichten würde, könnte die angespannte finanzielle Situation des Vereins einen Transfer verhindern. Insider schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds aus Spanien nach vier Jahren auf 60 bis 70 Prozent.

Quelle: BILD.de