WM Halbfinale 2022 im Free TV * Wer überträgt das WM Halbfinale?

Die Spannung ist enorm groß, wenn auch nicht mehr bei den deutschen Fußballfans, da die deutsche Fußballnationalmannschaft ja bekannt es nicht einmal in die K.o.Phase schaffte. Die Rede ist von den Halbfinalspielen der FIFA Fußballwm in Katar. Am Dienstag und am Mittwoch ist nochmals Spieltag in Katar, nur vier WM Spiele der 64 Matches fehlen noch im WM Spielplan 2022. Dabei fragen sich die Fußballfans natürlich, wo die WM-Spiele des Halbfinale im TV übertragen werden. Dieses Mal gibt es nur jeweils ein WM-Spiel pro Tag um 20 Uhr. Wir erinnern uns: 48 der 64 WM Spiele werden beim Pay-TV Sender der Telekom aka MagentaTV gezeigt. Das letzte exklusive Spiel von Magenta TV wird das Spiel um Platz drei am kommenden Samstag sein. Die beiden WM Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien werden in der ARD und das 2.Halbfinale am Mittwoch zwischen Frankreich und Marokko wird beim ZDF gezeigt.

Wer hätte an ein Afrikanisches Fußballteam im WM Halbfinale gedacht? Marokko hat es geschafft, hat nur ein Gegentor bekommen und hat nun die Chance ins WM Finale zu kommen – auch das wäre ein WM-Rekord. Auch nicht viele auf dem Zettel hatten die Fußballexperten Kroatien, immerhin der Vize-Weltmeister von 2018. Messi gegen Modric heisst es also im 1.Halbfinale – es kann nur einen geben. Mbappé oder Marokko -vier “M” im Kampf um das WM-Finale. Es wird spannend bei diesen beiden WM Halbfinalen, die man natürlich live im Free-TV sehen kann.

Wer überträgt das WM Halbfinale?

Beide WM Halbfinale der Katar-WM werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern ab 20 Uhr live gezeigt. Am morgigen Dienstag ist das Erste Programm an der Reihe, das Mittwochspiel der Franzosen wird dann im ZDF gezeigt. Das Spiel um Platz drei – also das vorletzte WM Spiel – wird dann exklusiv wieder bei Magenta TV gezeigt, bevor das WM Finale am Sonntag, 18.12. um 16 Uhr von der ARD gezeigt wird. Magenta TV zeigt das Finale natürlich auch.

Die Kommentatoren – Wer wird das WM Halbfinale kommentieren & moderieren?

Bei MagentaTV wird Wolff Fuss das erste Halbfinale der Argentinier kommentieren, Marco Hagemann darf dann das Franzosen-Spiel kommentieren. Bei der ARD gibt es das Dienstag-Spiel von Gerd Gottlob und dann am Mittwoch im ZDF das allerletzte WM-Spiel moderiert von Béla Réthy, der dann nach 30 Jahren am Mikrofon in Rente gehen darf!

Johannes B. Kerner wird ab 19 Uhr die Vorberichterstattungen starten zusammen mit seinem Co-Moderator Michael Ballack. Beim ZDF werden Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit Christoph Kramer und Per Mertesacker starten.