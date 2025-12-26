WM 2026 Kader – Klinsmann fordert: Füllkrug muss zur WM

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht Niclas Füllkrug als unverzichtbaren Spieler für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. In einem Interview betonte er, dass Füllkrug sowohl in der Startelf als auch als Joker entscheidend sein kann. Klinsmann hebt zudem die Bedeutung des bevorstehenden Wechsels des Angreifers zur AC Mailand hervor, der seiner Meinung nach die Hauptmotivation für eine erfolgreiche WM darstellt.

Klinsmann fordert Füllkrug für die WM 2026

Jürgen Klinsmann, der Bundestrainer, der 1990 die Weltmeisterschaft gewann, ist überzeugt, dass Niclas Füllkrug eine Schlüsselrolle im DFB-Team bei der kommenden WM spielen sollte. „Du brauchst einen Typ wie ihn, der in der Box seinen Job macht“, erklärte Klinsmann im Sky-Interview. Füllkrug, bekannt für seine Fähigkeit, gegnerische Abwehrreihen unter Druck zu setzen, sei „auf jeden Fall ein Typ, den du dabeihaben musst“, so Klinsmann weiter.

Wechsel zur AC Mailand als Chance für Füllkrug

Der bevorstehende Transfer von Füllkrug zur AC Mailand wird von Klinsmann als gute Entscheidung angesehen. „Die WM ist die Hauptmotivation für die Leihe“, sagte er und fügte hinzu, dass dieser Schritt „fruchten“ könnte. Nach einer unglücklichen Zeit bei West Ham, wo es nicht nach seinen Vorstellungen lief, möchte Füllkrug alles daran setzen, seine Qualitäten bei Milan unter Beweis zu stellen und sich einen Platz im WM-Kader zu sichern.

Deutschland im Favoritenkreis für die WM

Klinsmann hat volles Vertrauen in die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann und sieht Deutschland neben Titelverteidiger Argentinien und Brasilien im Favoritenpool für die WM 2026. „Mit den großen europäischen Nationen sind wir definitiv im Rennen“, erklärte er. Die bevorstehende WM, die erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, stellt eine „riesige Herausforderung“ dar, jedoch glaubt Klinsmann fest daran, dass Deutschland in der Lage ist, bis zum Ende dabei zu sein und möglicherweise die große Überraschung zu liefern.