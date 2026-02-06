WM 2026 Kader: Baumann von ter-Stegen-Verletzung mitfühlend

Das Verletzungspech von Marc-André ter Stegen beschäftigt nicht nur den DFB, sondern auch seine Konkurrenten im Tor. Hoffenheims Keeper Oliver Baumann reagiert mit großer Anteilnahme auf den monatelangen Ausfall des Nationaltorwarts, der wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel operiert werden muss. Die Diagnose bedeutet für ter Stegen eine lange Ausfallzeit und lässt seine Hoffnungen auf die WM-Endrunde im Sommer nahezu platzen. Baumann rückt damit zwar zwangsläufig stärker in den Fokus, verweigert sich jedoch jeglicher Spekulation um die Rolle als Nummer eins unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Stattdessen betont der Routinier seinen Respekt für den Leidensweg seines Kollegen.

Baumann zeigt große Empathie nach Muskelverletzung von ter Stegen

Oliver Baumann ließ im RTL/ntv-Interview keinen Zweifel daran, wie sehr ihn die Nachricht vom erneuten Rückschlag für Marc-André ter Stegen trifft. „Ich fühle extrem mit“, sagte der Schlussmann der TSG Hoffenheim mit Blick auf die schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel des Nationalkeepers. Der 35-Jährige berichtete, dass er seinem Konkurrenten direkt geschrieben habe. Das gehöre sich einfach, betonte Baumann, man wünsche einem Kollegen eine derartige Zwangspause nicht. Gleichzeitig drückte er ter Stegen die Daumen, dass dieser nach der anstehenden Operation schnell wieder in die Reha einsteigen und baldmöglichst ins Mannschaftstraining zurückkehren kann.

Operation am Oberschenkel: Ter Stegen droht monatelange Ausfallzeit

Marc-André ter Stegen steht nach eigenen Angaben vor einem längeren Aufenthalt im fußballerischen Lazarett. Der Keeper muss sich am Freitag einem Eingriff am linken Oberschenkel unterziehen, nachdem die Muskulatur dort eine schwerwiegende Verletzung erlitten hat. Laut ter Stegen ist mit einem Ausfall von „mehreren Monaten“ zu rechnen. Damit sinken seine Chancen drastisch, rechtzeitig zur WM-Endrunde im Sommer wieder als Stammtorwart der Nationalmannschaft zwischen den Pfosten stehen zu können. Die Diagnose trifft nicht nur den Keeper persönlich hart, sondern verändert auch die Hierarchie im DFB-Tor in einer entscheidenden Phase der Turniervorbereitung.

Baumann bremst Erwartungen auf Stammplatz im DFB-Tor

Obwohl sich durch den langen Ausfall ter Stegens die Ausgangslage im Kampf um die Nummer-eins-Position im DFB-Tor verschiebt, bleibt Oliver Baumann in seinen öffentlichen Aussagen auffallend zurückhaltend. „Das interessiert mich aktuell wirklich gar nicht“, entgegnete er Einschätzungen, wonach seine Chancen auf die Rolle des Stammkeepers im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestiegen seien. Statt in Richtung Hierarchie oder mögliche Einsätze zu spekulieren, betonte Baumann, er sei vor allem stolz darauf, vermutlich überhaupt zur Weltmeisterschaft mitfahren zu dürfen. Der Fokus des Hoffenheimers liegt damit klar auf seiner aktuellen Form und seiner Rolle im Team, nicht auf der internen Rangordnung der Torhüter.

Rückblick: Baumanns Einsätze in WM-Qualifikation und Heim-EM 2024

Bereits im vergangenen Sommer profitierte Baumann von einer vorherigen Verletzung ter Stegens und rückte ins Rampenlicht der Nationalmannschaft. In allen sechs WM-Qualifikationsspielen stand der Hoffenheimer zwischen den Pfosten der DFB-Auswahl und sammelte wertvolle Spielpraxis auf höchstem Niveau. Insgesamt kommt Baumann inzwischen auf zehn Länderspiele. Bei der Heim-EM 2024 gehörte er als Reservekeeper zum Aufgebot der Gastgeber, ohne allerdings als erste Wahl im Tor gesetzt zu sein. Seine aktuelle Situation bewegt sich somit zwischen gestiegener Verantwortung im DFB-Dress und gleichzeitiger Solidarität mit dem langjährigen Nationaltorwart ter Stegen.