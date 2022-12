Aufstellungen *** Wie spielen Niederlande gegen Argentinien? WM Favorit, Rückennummern & WM Kader

Heute am Freitag, den 9. Dezember 2022, gibts bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein richtiges Spitzenspiel zwischen Niederlande und Argentinien. Die Aufstellungen der beiden Nationalmannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 haben bei einigen Fans Aufsehen erregt.

Die Niederlande spielt unter Bondscoach Louis van Gaal einen konservativen, eher defensiven Stil. Währenddessen sich bei Argentinien unter Coach Lionel Scaloni jüngere, unbekanntere Spieler als wichtig erwiesen haben. Das wird ein interessantes Spiel von zwei Teams, die es bei dieser WM wissen wollen. Das WM-Spiel kommt ab 20 Uhr live auf ARD und Magenta.

Update 18:48 Uhr -Kroatien schlägt Brasilien und steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft! Ein Elfer und ein Pfostenschuß – Kroatien haut den großen WM Favoriten raus.

Update 18 Uhr – Die Aufstellungen sind da, siehe unten! Liveticker hier

Update 22 Uhr – 2:2 nach 90 Minuten – Verlängerung! Die Gauchos hatten schon 2:0 geführt.

Wer spielt heute bei Niederlande gegen Argentinien?

Die endgültige Startaufstellung wird erst 90 Minuten vor dem Anpfiff eingereicht. Die voraussichtlichen Aufstellungen sehen so aus:

Niederlande: 23 Noppert – 2 Timber, 4 van Dijk, 5 Ake – 22 Dumfries, 15 de Roon, 21 F. de Jong, 17 Blind – 10 Memphis Depay – 8 Gakpo, 7 Bergwijn

Argentinien: 23 E. Martinez – 13 Romero, 19 Otamendi, 25 Martinez – 24 E. Fernandez – 26 Molina, 7 de Paul, 20 Mac Allister, 8 Acuna – 10 Messi, 9 J. Alvarez

Wer steht bei Niederlande in der Aufstellung?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft startet mit dem international unerfahrenen Andries Noppert (Heerenveen) im Tor. In der Verteidigung formiert sich eine Dreierkette mit Timber (Ajax), Superstar van Dijk (Liverpool), Aké (ManC) – allerdings ohne de Ligt vom FC Bayern. Im Mittefeld spielen defensiv denkende Spieler mit Dumfries (Inter), de Roon (Bergamo), de Jong (Barca) und Blind (Ajax) sowie dem Ex-Bremer Klaasen (Ajax) davor als eine Art Zehner. Außerdem lässt sich de Jong in die Abwehr fallen. Im Sturm spielen zwei hochklassige Angreifer mit Gakpo (PSV) und Memphis (Barca).

Bei der Aufstellung der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft ist es eher unwahrscheinlich, dass Bondscoach Louis van Gaal von der Grundidee abweicht. Mögliche Kandidaten für die Startelf wären Berghuis oder Koopmeiners statt de Roon. Bayerns Star-Innenverteidiger de Ligt fiel nach der Umstellung auf die Dreierkette aus der Aufstellung. Timber und Aké erfüllten besser das taktische Anforderungsprofil. Bei den Niederlanden gibts mit den defensivstarken Virgil de Dijk und Frenkie de Jong zwei große Stars um die herum das Team aufgebaut wurde.

WM Kader der Niederlande 2022

TOR: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (SC Heerenveen)

VERTEIDIGUNG: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Mathijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

MITTELFELD: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV)

ANGRIFF: Memphis Depay (FC Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Royal Antwerpen FC), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (FC Brügge), Wout Weghorst (Besiktas)

Wer steht bei Argentinien in der Aufstellung?

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat den 30-Jährigen Emiliano Martínez im Tor. Die Innenverteidigung mit Romero (Tottenham) und Otamendi (Benfica) hat sich wohl nach der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien wieder gefunden und hat die meiste Zeit gespielt. Auf den defensiven Außenbahnen könnten wieder Molina (Atletico) und Acuna (Sevilla) starten. Im Mittelfeld spielt Fernandez (Benfica) in einer defensiveren Rolle hinter de Paul (Atletico) und MacAllister (Brighton & Hove). Im Angriff spielen di Maria (Juve), Messi (PSG) und Alvarez (ManC).

Die argentinische startet mit Lionel Messi, einem der größten Stars Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Messi und die argentinische Mannschaft wollen den ersten WM-Titel Argentiniens seit 1986 unbedingt. Neben Messi haben Otamendi, E. Martinez und Di Maria ihren Platz sicher. Messi ist Spielmacher im offensiven Mittelfeld, während di Maria über die Flügel kommt. Der junge Angreifer Alvarez ist eher ein Mittelstürmer. Fernandez und MacAllister haben gut abgeliefert. Die Alternativen für die Außenverteidiger sind Tagliafico und Montiel. Als Mittelstürmer könnte auch Lautaro Martinez statt Alvarez starten. Argentinien hat einige aufstrebende U25-Spieler, die für die erfahrenen Stars arbeiten wollen.

WM Kader von Argentinien 2022

TOR: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal).

ABWEHR: Marcos Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lyon).

MITTELFELD: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriquez (Real Betis).

ANGRIFF: Julian Alvarez (Manchester City), Joaquin Correa (Inter Milan), Paulo Dybala (Roma), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Wer gewinnt Kroatien gegen Argentinien heute Abend?

Laut Sportwettenanbieter bwin haben Brasilien und Argentinien am Freitag die besten Chancen, ins WM-Halbfinale einzuziehen. Dass Kroatien dem klar favorisierten Rekordweltmeister Brasilien (Quote 1,36) ein Bein stellt, hält der Buchmacher mit einer Quote von 8,50 für den Vize-Weltmeister für unwahrscheinlich.

Erster Anwärter auf den WM-Titel bleibt mit einer Quote von 2,75 Brasilien vor Titelverteidiger Frankreich (Quote 5,00), England (Quote 6,50) sowie Argentinien und Portugal (beide Quote 7,00). Ein Sensationstitel von Marokko wird beim Sportwettenanbieter mit einer Titel-Quote von 41,00 notiert.