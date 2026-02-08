Ter Stegen „erfolgreich“ operiert – WM 2026 Teilnahme gefährdet

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist erfolgreich an seiner verletzten linken Oberschenkelmuskulatur operiert worden. Der FC Girona teilte mit, dass die Operation abgeschlossen ist, nannte aber keine konkrete Ausfallzeit. Wie lange ter Stegen fehlen wird, hänge vom weiteren Genesungsfortschritt ab. Vor dem Eingriff rechnete der 33‑Jährige selbst damit, „mehrere Monate pausieren“ zu müssen.

Diagnose, OP und Folgen für die Ausfallzeit

Die Diagnose lautet Muskelverletzung am linken Oberschenkel, der Eingriff verlief nach Angaben des Klubs erfolgreich. Girona betonte, dass die genaue Ausfallzeit offenbleibt und vom individuellen Heilungsverlauf abhängt. Weitere Schritte wie Reha‑Maßnahmen und die Rückkehr ins Mannschaftstraining entscheiden Ärzte und Verein abhängig vom Genesungsfortschritt.

Ter Stegens Einschätzung und Instagram‑Statement

Ter Stegen hatte vor der Operation öffentlich mit mehreren Monaten Pause gerechnet, womit seine Chancen auf eine WM‑Teilnahme in diesem Sommer deutlich schrumpfen würden. Er schrieb auf Instagram: „Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen – aber diese hier ist besonders hart für mich.“ Gleichzeitig betonte er: „Ich werde zurückkommen.“

Kontext: Leihe von Barça und Verletzung beim Spiel gegen Real Oviedo

Der Torwart steht aktuell auf Leihbasis vom FC Barcelona bei Girona unter Vertrag. Die Muskelverletzung erlitt ter Stegen Ende Januar beim 0:1‑Niederlage seiner Mannschaft in Oviedo gegen Real Oviedo. Den weiteren Heilungsverlauf wird der Klub beobachten und bei Bedarf Updates zu Diagnose und Ausfallzeit liefern.