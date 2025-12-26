Nationalspieler Kai Havertz vor Comeback für FC Arsenal

Kai Havertz steht kurz vor seinem Comeback für den FC Arsenal. Der 26-jährige Nationalspieler hat sein Comeback-Training bereits aufgenommen und wird voraussichtlich bald wieder auf dem Platz stehen. Cheftrainer Mikel Arteta äußerte sich optimistisch über die Rückkehr des Stürmers, der seit seiner Knieoperation im vergangenen Jahr nur sporadisch zum Einsatz kam. Havertz wird beim Premier-League-Spitzenreiter in den bevorstehenden Spielen gegen Brighton und Aston Villa eventuell schon auf der Bank sitzen.

Havertz zurück im Mannschaftstraining

Kai Havertz hat am 23. Dezember wieder mit dem Training des FC Arsenal begonnen. Nach der erfolgreichen Rückkehr ins Mannschaftstraining ist der Spieler fest entschlossen, schnellstmöglich wieder fit zu werden. Arteta betonte, dass es nur eine Frage von Tagen sei, bis der Offensivspieler wieder einsatzbereit ist. „Wir haben ihn sehr vermisst“, erklärte der Übungsleiter. „Er gibt dem Team eine andere Dimension.“

Verletzungshistorie des Nationalspielers

In der laufenden Saison kam Havertz nur am ersten Spieltag gegen Manchester United zum Einsatz, bevor ihn eine Knieoperation außer Gefecht setzte. Bereits in der Vorsaison verpasste er große Teile der Rückrunde aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Die Verletzungsanfälligkeit hat seinen Marktwert und seine Einsatzzeiten stark beeinflusst, was die Gunners in ihrer Offensive geschwächt hat.

Arsenal steht vor wichtigen Partien

Die Rückkehr von Havertz könnte für Arsenal entscheidend sein, da das Team am Samstag um 16:00 Uhr gegen Brighton and Hove Albion antritt. Nur wenige Tage später, am Dienstag um 21:15 Uhr, steht das Duell gegen Aston Villa auf dem Programm. Diese Spiele könnten für die Titelambitionen des Teams von größter Wichtigkeit sein, und ein fitten Havertz könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.