Nationalmannschaft: El Mala denkt „aktuell nicht“ an die WM 2026

Said El Mala, aufstrebende Star des 1. FC Köln, sieht einen langen Weg zur möglichen Teilnahme an der Fußball-WM im Sommer. Der 19-Jährige denkt derzeit nicht an das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko, sondern konzentriert sich darauf, im Verein Leistung zu zeigen. Mit sechs Toren in 15 Bundesliga-Spielen hat er bereits einen bemerkenswerten Eindruck hinterlassen, bleibt aber realistisch in Bezug auf seine Defensivfähigkeiten.

Fokus auf die Bundesliga

El Mala betont, dass er sich zunächst auf seine Leistungen beim 1. FC Köln konzentrieren muss, um in die Nationalmannschaft berufen zu werden. „Solange ich hier keine Leistung bringe, brauchen wir auch nicht über die WM zu reden“, erklärte der Kölner Profi in einem Interview. Der Druck, sich im deutschen Fußball zu beweisen, ist groß, und El Mala weiß, dass er noch viel zu tun hat, um den Erwartungen gerecht zu werden.

Erfolgreiche Bundesliga-Saison

In seiner ersten Saison in der Bundesliga hat Said El Mala bereits sechs Tore erzielt und damit gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich in der Liga zu behaupten. „Ich bin ein bisschen stolz auf mein erstes Halbjahr beim FC. Mein Ziel war es, anzukommen und Bundesliga zu spielen. Es ist schneller passiert als gedacht – aber umso besser“, resümiert der gebürtige Krefelder seine bisherigen Leistungen.

Kritik an der Defensivarbeit

Trotz seiner offensiven Erfolge sieht El Mala noch Luft nach oben in seinem Defensivverhalten. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in diesem Bereich noch verbessern muss“, gibt er offen zu. Seine Bereitschaft, an diesen Schwächen zu arbeiten, zeigt, dass der junge Spieler den Ernst der Lage erkennt und an seiner Entwicklung festhalten will. „Das geht nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit wird es immer besser“, so El Mala.

Kein regelmäßiger Austausch mit Nagelsmann

Der Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft, Julian Nagelsmann, hatte El Mala im November erstmals für die DFB-Auswahl nominiert. Allerdings gibt es laut El Mala keinen regelmäßigen Austausch zwischen ihm und dem Trainer. Dies könnte sich jedoch ändern, sollte der Kölner weiterhin auf sich aufmerksam machen und seine Leistungen konstant halten.