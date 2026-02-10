Lothar Matthäus nimmt Jung-Nationalspieler Lennart Karl in Schutz

Lothar Matthäus hat FC Bayern Münchens 17‑jähriges Talent Lennart Karl nach dessen missglückter Dribbling‑Szene beim 5:1 gegen Hoffenheim öffentlich verteidigt. In seiner Sky‑Kolumne relativierte der Rekordnationalspieler den „Dribbel‑Fail“ und erinnerte daran, dass auch große Stars in jungen Jahren Fehler machten. Die Szene wurde in den sozialen Netzwerken viral und löste viel Häme aus — Matthäus fordert jedoch, Nachwuchsspieler nicht zu schnell zu verurteilen. Sein berühmter Vergleich: „Bei Messi hat mit 17 auch nicht alles funktioniert.“

Matthäus verteidigt Lennart Karl

Lothar Matthäus ordnete die Situation rund um Lennart Karl nach dessen missglücktem Trickversuch ein und nahm den 17‑Jährigen in Schutz. In seiner Sky‑Kolumne schrieb Matthäus, dass junge Spieler Freude am Zaubern mit dem Leder haben und manchmal ein Trick zu viel dabei sei. Er betonte zugleich, dass gerade solche Aktionen die Fans unterhalten und Teil der Entwicklung von Talenten sind.

Aktuelle Statistiken von Lennart Karl in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 19 10 9 816′ 4 (0) 2 6.8 Champions League 2025-2026 6 5 1 374′ 3 (0) 1 7.2 DFB Pokal 2025/2026 3 2 1 153′ 6.2 U21 EM 2027 Qualifikation 1 1 84′ 3 (0) Gesamt: 29 18 11 1427′ 0 0 0 10 (0) 3 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 29 - Per Game In Startaufstellung 18 0.6 Per Game Minuten 1427 49.2 Per Game Tore 10 0.3 Per Game Assists 3 0.1 Per Game

Unglückliche Aktion gegen Hoffenheim

Beim 5:1‑Sieg gegen die TSG Hoffenheim geriet Karl auf dem rechten Flügel kurz vor der Seitenauslinie an die Kugel und versuchte, Gegenspieler Alexander Prass mit mehreren Übersteigern auszuspielen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Leder und schob es versehentlich ins Aus. Die Szene war sportlich nicht entscheidend, sorgte jedoch unmittelbar für Spott auf der Tribüne der Social‑Media‑Community: Prass reagierte während der Szene mit einem demonstrativen „Daumen hoch“ in Karls Richtung.

Kritik, Viralität und frühere Aussagen

Die kurze Sequenz verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und wurde vielfach kommentiert — oft begleitet von spöttischen und kritischen Kommentaren. Einige Nutzer knüpften die Häme an Karls zuvor vieldiskutierte Aussagen über seinen angeblichen „Traumverein“ Real Madrid zu Jahresbeginn und sahen in der missglückten Aktion einen Beleg für zu viel Selbstvertrauen. Gleichzeitig mahnten Beobachter, dass junge Profis beim FC Bayern am Säbener Straße und in der Mannschaftsentwicklung Raum zum Scheitern brauchen.

Matthäus‘ Appell an Fans und Kritiker

Matthäus forderte, die Perspektive nicht zu verlieren: Junge Spieler sollten ausprobiert werden dürfen, auch wenn dabei mal Fehler passieren. Seinen Vergleich mit Lionel Messi unterstrich er mit dem Hinweis, dass selbst große Karrieren nicht ohne Rückschläge beginnen. Der Ex‑Nationalspieler plädierte dafür, Talente entertainen zu lassen, anstatt sie nach einzelnen Patzern abzuwerten.