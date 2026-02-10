+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Lothar Matthäus nimmt Jung-Nationalspieler Lennart Karl in Schutz

Lothar Matthäus hat FC Bayern Münchens 17‑jähriges Talent Lennart Karl nach dessen missglückter Dribbling‑Szene beim 5:1 gegen Hoffenheim öffentlich verteidigt. In seiner Sky‑Kolumne relativierte der Rekordnationalspieler den „Dribbel‑Fail“ und erinnerte daran, dass auch große Stars in jungen Jahren Fehler machten. Die Szene wurde in den sozialen Netzwerken viral und löste viel Häme aus — Matthäus fordert jedoch, Nachwuchsspieler nicht zu schnell zu verurteilen. Sein berühmter Vergleich: „Bei Messi hat mit 17 auch nicht alles funktioniert.“

Lennart Karl im FC Bayern Trikot mit der Rückennummer 42 (Foto Depositphotos.com)
Matthäus verteidigt Lennart Karl

Lothar Matthäus ordnete die Situation rund um Lennart Karl nach dessen missglücktem Trickversuch ein und nahm den 17‑Jährigen in Schutz. In seiner Sky‑Kolumne schrieb Matthäus, dass junge Spieler Freude am Zaubern mit dem Leder haben und manchmal ein Trick zu viel dabei sei. Er betonte zugleich, dass gerade solche Aktionen die Fans unterhalten und Teil der Entwicklung von Talenten sind.

Aktuelle Statistiken von Lennart Karl in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026
FC Bayern München
19
10
9
816′
4 (0)
2
6.8
Champions League 2025-2026
FC Bayern München
6
5
1
374′
3 (0)
1
7.2
DFB Pokal 2025/2026
FC Bayern München
3
2
1
153′
6.2
U21 EM 2027 Qualifikation
Deutschland U21
1
1
84′
3 (0)
Gesamt:
29
18
11
1427′
0
0
0
10 (0)
3
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
29
-
Per Game
In Startaufstellung
18
0.6
Per Game
Minuten
1427
49.2
Per Game
Tore
10
0.3
Per Game
Assists
3
0.1
Per Game

Unglückliche Aktion gegen Hoffenheim

Beim 5:1‑Sieg gegen die TSG Hoffenheim geriet Karl auf dem rechten Flügel kurz vor der Seitenauslinie an die Kugel und versuchte, Gegenspieler Alexander Prass mit mehreren Übersteigern auszuspielen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Leder und schob es versehentlich ins Aus. Die Szene war sportlich nicht entscheidend, sorgte jedoch unmittelbar für Spott auf der Tribüne der Social‑Media‑Community: Prass reagierte während der Szene mit einem demonstrativen „Daumen hoch“ in Karls Richtung.

Kritik, Viralität und frühere Aussagen

Die kurze Sequenz verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und wurde vielfach kommentiert — oft begleitet von spöttischen und kritischen Kommentaren. Einige Nutzer knüpften die Häme an Karls zuvor vieldiskutierte Aussagen über seinen angeblichen „Traumverein“ Real Madrid zu Jahresbeginn und sahen in der missglückten Aktion einen Beleg für zu viel Selbstvertrauen. Gleichzeitig mahnten Beobachter, dass junge Profis beim FC Bayern am Säbener Straße und in der Mannschaftsentwicklung Raum zum Scheitern brauchen.

Matthäus‘ Appell an Fans und Kritiker

Matthäus forderte, die Perspektive nicht zu verlieren: Junge Spieler sollten ausprobiert werden dürfen, auch wenn dabei mal Fehler passieren. Seinen Vergleich mit Lionel Messi unterstrich er mit dem Hinweis, dass selbst große Karrieren nicht ohne Rückschläge beginnen. Der Ex‑Nationalspieler plädierte dafür, Talente entertainen zu lassen, anstatt sie nach einzelnen Patzern abzuwerten.

