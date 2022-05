Fußball heute * Wer steigt in die Bundesliga auf? Finale in der 2.Bundesliga heute

Nachdem gestern der 34.Spieltag die Entscheidungen in der Bundesliga brachte, wird es heute um 15:30 Uhr spannend mit dem letzten Spieltag der 2.Liga. Dabei können gleich drei Teams in die oberste Liga aufsteigen, während Schalke schon fest dabei sein wird. Die Verfolger aus Bremen, Hamburg und Darmstadt streiten sich um den 2.Platz sowie den Platz in der Relegation gegen Hertha BSC Berlin. Alles zum Spieltag heute ab 15:30 Uhr!

Schalke ist der 1.Aufsteiger (62 Punkte), spielt gegen Nürnberg (Platz 7)

Schalke ist der 1.Aufsteiger (62 Punkte), spielt gegen Nürnberg (Platz 7) Bremen (60 Punkte, +20 Tordifferenz) spielt gegen Regensburg (Platz 13)

Bremen (60 Punkte, +20 Tordifferenz) spielt gegen Regensburg (Platz 13) Hamburger SV (57 Punkte, +31 Tordifferenz) auswärts gegen Rostock (Platz 12)

Hamburger SV (57 Punkte, +31 Tordifferenz) auswärts gegen Rostock (Platz 12) Darmstadt 98 (57 Punkte, +22 Tordifferenz) gegen Paderborn (Platz 6)

Selten war die 2.Liga so hochbesetzt und spannend, der Aufstiegskampf hatte es zuletzt in sich. Heute steht der letzte Spieltag an! Bremen spielt gegen Regensburg (Platz 13), der HSV spielt auswärts gegen Rostock (Platz 12) und Darmstadt gegen Paderborn (Platz 6).

Die Tabelle vor dem letzten Spieltag der 2.Liga

Mit Schalke und 62 Punkten steht der erste Aufsteiger fest, Bremen (60 Punkte, +20 Tordifferenz), Hamburger SV (57 Punkte, +31 Tordifferenz) und Darmstadt (57 Punkte, +22)

# Team Pkt Tordifferenz Tore 1 Schalke 04 62 +27 70:43 2 Werder Bremen 60 +20 63:43 3 Hamburger SV 57 +31 64:33 4 SV Darmstadt 98 57 +22 68:46

Kommt der HSV wieder in die Bundesliga?

Der HSV beendete die letzten drei Jahre immer auf Platz 4 und hatten immer Pech. Mit einem Sieg heute geht es mindestens in die Relegation. Der HSV kämpft heute gegen die eigenen Ängste, drei vergebliche Aufstiegsversuche liegen hinter den Hanseaten. Die Hamburger können es dabei aus eigener Kraft auf den Relegationsplatz schaffen, wenn man auf jeden Fall gewinnt. Passiert das und Bremen verliert, ist der HSV direkt aufgestiegen.

Wann steigt Werder Bremen auf?

Nach nur einem Jahr Abstinenz in der obere Spielklasse kann es heute wieder in die Bundesliga gehen. Dazu reicht ein Punkt, dann ist man Zweiter und einen Punkt besser als der HSV, ebenso bei einem Sieg. Wenn Bremen verliert, dürfen der HSV und Darmstadt jeweils nur einen Punkt holen. Verliert Werder und gewinnen der HSV und Darmstadt, wird man nur Vierter und man verpasst den Aufstieg. Dritter wird Werder, wenn der HSV oder Darmstadt gewinnen bei einer eigene Niederlage.

Ist Darmstadt 98 der lachende Dritte?

Wenn Darmstadt gewinnt, muss man auf Schützenhilfe hoffen: am besten verlieren dann der HSV und Werder, dann könnte man sogar an beiden vorbeiziehen. Dritter wird Darmstadt, wenn Bremen gewinnt und der HSV nur einen Punkt holt oder verliert. Wenn Bremen und der HSV gewinnen, wird man nur Vierter.

Aufsteiger und Absteiger in der nächsten Saison

Während Armenia Bielefeld und Fürther Greut wieder zweitklassig spielen werden, sind Magdeburg und Braunschweig die Aufsteiger in die 2.Liga. Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt steigen ab, Dresden muss gegen den 1.FC Kaiserslautern in die Relegation.