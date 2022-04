Fußball heute – Wer spielt heute Fußball im DFB Pokal Halbfinale? HSV gegen SC Freiburg

Hamburger SV gegen SC Freiburg, RB Leipzig gegen Union Berlin, das sind die beiden Halbfinalpartien des diesjährigen DFB Pokal Halbfinales. Heute Abend findet in Hamburg das erste Match statt, in dem der Zweitligist HSV gegen den SC Freiburg versuchen wird ins DFB-Pokalfinale in Berlin zu kommen. Die ARD überträgt das Spiel live ab 20:45 Uhr, die Vorberichterstattung startet um 20:15 Uhr.

Wer spielt heute im DFB Pokal Halbfinale?

Für beide Teams wäre der Einzug ins DFB Finale ein echtes Highlight. Während der derzeitige Zweitligist aus Hamburg drei Mal den DFB Pokal gewinnen konnte (1963, 1976 und 1987), wäre es für Freiburg der erste Einzug ins Finale überhaupt. Der HSV kann den Aufstieg erneut begraben und der Gewinn des DFB Pokals wäre eine echte Sensation in Hamburg. Der SC Freiburg ist der Favorit und schielt mit dem derzeitigen Tabellenplatz Nr.5 in der Bundesliga sogar auf die internationalen Plätze. Doch der Pokal zeigte schon immer, dass alles möglich ist. Im 2.Spiel morgen treffen RB Leipzig – 1.FC Union Berlin aufeinander. Also kein FC Bayern München und auch kein Borussia Dortmund haben es in die Runde der letzten vier Mannschaften geschafft.

Wer gewinnt: HSV oder Freiburg?

Durch die lange Bundesliga-Geschichte des Dino HSV ist die Statistik auch auf der Seite des Außenseiters von der Elbe. Bei 36 Spielen gewann der HSV 14 Spiele, achtmal gingen die Freiburger als Sieger vom Platz, dazu gab es 14 Unentschieden.

Heute ist allerdings der CS Freiburg der große Favorit. Am Wochenende gewann beide Mannschaften: Freiburg 3:0 gegen den VfL Bochum, der HSV ebenso 3:0 gegen den Karlsruher SC.

Fußball heute ARD live ab 20:15 Uhr

Die ARD überträgt das Spiel live aus dem Hamburger Volksparkstadion vor 57.000 Zuschauern. Tom Bartels wird das Spiel kommentieren, Bastian Schweinsteiger wird mit Jessy Wellmer ins Spiel einstimmen. Die Sportschau wird bis 23 Uhr dauern.

DFB Pokal Halbfinale Spielplan

Hamburger SV – SC Freiburg (19.4.2022), 20:45 Uhr, ARD live

RB Leipzig – 1.FC Union Berlin (20.4.2022), 20:45 Uhr, ARD live

Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman – Reis, Meffert, Kittel – Jatta, Glatzel, Alidou

SC Freiburg: Flekken – Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter – Höfler, Eggestein – Sallai, Grifo – Jeong, Petersen