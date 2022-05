Fußball heute: RTL Liveticker * 0:0 Halbzeit * Wer überträgt Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers?

Liveticker heute Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers

Team 1 - Team 2 Erg. Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 0:0

Liveticker heute Abend Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers

21:40 Uhr – Rangers kommt besser ins Spiel. 5 Minuten regulär zu spielen, es wird aber sicherlich nochmals 5 Minuten wegen der Behandlung von Rode geben.

21:30 Uhr – Bei 30 Grad gibt es die erste „Cooling Break“ – Alle mal runterkühlen. Frankfurt hat bisher 7 Torschüsse, die beste Chance von Knauff.

21:10 Uhr – Es geht weiter für den Kapitän. Neues Trikot und er ist wieder auf dem Spielfeld!

21:08 Uhr – Kapitän Sebastian Rode verletzt sich im Luftkampf am Kopf, bekommt eine Stolle an die Stirn – Platzwunde. Er wird schon seit vier Minuten auf dem Platz behandelt.

21:00 Uhr – Los geht es bei 30 Grad Außentemperatur! Die Eintracht in weiß, die Schotten in blauen Trikots! Schiedsrichter ist der Slowene Slavko Vincic.

20:57 Uhr – Die Mannschaften kommen auf den Platz – gleich geht es los!

20:55 Uhr – Die Eröffnungszeremonie im Stadion läuft!

Im Achtelfinale kam es zu einem dramatischen Duell zwischen Frankfurt und Betis. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Deutschland ging es in die Verlängerung, wo ein Eigentor von Guido Rodrigues in der allerletzten Minute den Einzug ins Viertelfinale sicherte.

In der Runde der letzten Acht traf Frankfurt erneut auf Spanien, und zwar auf Barcelona. Im Heimspiel gab es ein 1:1-Unentschieden, bevor Frankfurt im Nou Camp mit 3:0 in Führung ging und trotz zweier Tore des FC Barcelona in der Nachspielzeit nicht mehr in Bedrängnis geriet. Im Halbfinale traf Frankfurt dann auf West Ham und konnte sich durch ein frühes Tor in London mit 3:1 durchsetzen und ist damit in dieser Saison in diesem Wettbewerb noch ungeschlagen.

20:15 Uhr -Die RTL Live-Übertragung beginnt!

20 Uhr – Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da!