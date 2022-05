Fußball heute RTL live: Wer überträgt Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers?

Fußball heute Abend live auf RTL: RTL überträgt heute ab 21 Uhr das Europa League Finale von Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers live im Free-Tv. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr. Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle melden sich ab 20.15 Uhr (Anstoß 21 Uhr) vom Spielfeldrand. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund. Es ist das wichtigste Spiel beider Teams seid Jahren – es winken bei einem Sieg die Teilnahme an der Champions League nächstes Jahr und viele Mio. EUR Preisgeldern.

Fußball heute: Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers

Während Frankfurt im Viertelfinale unerwartet den großen FC Barcelona schlug, verlor RB Leipzig gegen Glasgow Rangers – es hätte also durchaus ein deutsches Finale heute werden können. Heute kommt es also zum Finale im spanischen Sevilla – in einem viel zu kleinen Stadion, denn mehr als 100.000 Fans werden heute – hoffentlich freundlich – in Andalusien erwartet. Die Eintracht Fans wollen eine 50.000 EUR teure Choreographie abbrennen.

Wer gewinnt heute das Finale der Europa League?

Einen echten Favoriten gibt es nicht, auf dem Papier eher die Eintracht als Glasgow. Das sehen auch die Buchmacher, die Quoten sind für die Eintracht etwas besser als für die Rangers. Dabei hat die Eintracht die Bundesliga nur auf Platz 11 abgeschlossen mit 42 Punkten, zuletzt gab es ein 2:2 gegen Mainz – acht Spiele ohne einen Sieg!

Glasgow beendete die laufende Saison als Titelverteidiger auf Platz 2 hinter Celtic Glasgow. Dabei erspielte man 89 Punkte aus 38 Spielen, am Wochenende gewann man mit 3:1 gegen Heart of Midlothian und ist somit seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen.

Eintracht Frankfurt hat in dieser Saison in der Europa League noch nicht verloren, Glasgow Rangers gewann gegen den BVB in der Gruppenphase und im Halbfinale gegen RB Leipzig.

Der Weg ins Europa League Finale

Wie kamen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers ins Finale?

Eintracht Frankfurt

Spielrunde Gegner Hin- Rückspiel Gruppenspiele Fenerbahce SK 1:1 1:1 Gruppenspiele Royal Antwerp 1:0 2:2 Gruppenspiele Olympiakos Piräus 3:1 2:1 Achtelfinale Betis Sevilla 2:1 1:1 n.V. Viertelfinale FC Barcelona 1:1 3:2 Halbfinale West Ham United 2:1 1:0

Glasgow Rangers