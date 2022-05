Fußball heute RTL live: Eintracht Frankfurt & RB Leipzig im Europa League Halbfinale

Heute Abend um 21 Uhr kommt es zu den Rückspielen im Europa League Halbfinale. Beide deutschen Vertreter haben beste Chancen auf ein rein deutsches Finale am 25.5. in Tirana. Doch zunächst muss RB Leipzig heute gegen die Glasgow Rangers auswärts den 1:0 Sieg aus dem Heimspiel verteidigen. Eintracht Frankfurt ist nach dem 2:1 gegen Westham heute zu Hause gefragt. Doch beide Bundesligisten dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen, West Ham ist auswärts brandgefährlich und in Glasgow gab es schon so manche Überraschungen. Das Eintracht-Spiel wird auf RTL gezeigt, die Leipziger laufen im Paytv-Sender RTL plus, um 21 Uhr geht es los.



Wer gewinnt Eintracht Frankfurt gegen West Ham United?

Für die Eintracht könnte es das erste Endspiel im Europapokal seit 42 Jahren sein. Das Frankfurter Stadion wird heute in weiß erstrahlen, nur ca. 3000 Fans sind von den Gästen zu erwarten. Im Verein spricht man vom „absoluten Meilenstein“ der Clubgeschichte. Man darf heute West Ham nicht unterschätzen, trotz des 2:1 Sieges in London. Vor allem die schnellen Konter seien gefährlich nach dem Ballverlust auf der eigenen Seite. Doch West Ham muss auf Sieg spielen, das eröffnet Chancen für die Eintracht.

Wer gewinnt Glasgow Rangers gegen RB Leipzig?

Erst in der 85.Minute des Hinspiels gab es die Erlösung für RB Leipzig, als Maurizio Sanchez den Ball volley ins Tor hämmerte. Auf ihn wird Domenico Tedesco auch heute setzen, immerhin ist der Kolumbianer mit spanischem Paß einer der besten Außenbahnspieler in den europäischen Ligen.

Geldsegen für beide Mannschaften

Für RB Leipzig lohnte sich die Saison finanziell, in der CL bekam man 55 Mio. EUR, in der Europa League bekommt man mind. 7.5 Mio. EUR, der Einzug ins Finale würde nochmals 4,6 Mio. EUR bringen, der Titel 4 Mio. extra. Die Eintracht bekommt bisher 17 Mio EUR plus die Aussicht auf das Finale.

Wer überträgt heute die Europa League?

Beide Spiele werden parallel um 21 Uhr angepfiffen. Das Eintracht-Spiel zeigt RTL im Free-TV, für das Leipzig-Spiel benötigt man einen Zugang zum Pay-TV Sender RTL+ für 4,99 EUR im Monat.

Ab 20.15 Uhr begrüßen Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Frankfurt. Live vom Spielfeldrand aus Glasgow melden sich zudem Anna Kraft, Arnd Zeigler, Robby Hunke sowie Experte Ansgar Brinkmann zu einer neuen Ausgabe von „Matchday“ auf RTL+. Ab 21 Uhr sehen Fans RB Leipzig vs. Glasgow Rangers exklusiv auf der Streaming-Plattform von RTL Deutschland.