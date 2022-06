Fußball heute live Vorschau: Länderspiel Ungarn gegen Deutschland * Tabelle & Spielplan

Heute, am 11. Juni 2022, trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der UEFA Nations League auf Ungarn. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr. Gastgeber ist Ungarn und ausgetragen wird das Spiel im Puskás Aréna Park Stadion in Budapest. Deutschland spielte bisher zweimal unentschieden und liegt damit auf Platz 3 vor England. Ungarn gewann 1:0 gegen England und verlor 2:1 gegen Italien, weshalb die ungarische Nationalelf derzeit auf dem 2. Platz der Gruppe A3 liegt. Platz 1 sicherte sich bis jetzt der amtierende Europameister Italien. Doch die Ausgangssituation hätte wohl niemand erwartet – die Ungarn können zuhause gegen die deutschen Fußballer den zweiten Platz der Gruppe A3 verteidigen.

Wie ist die Ausgangslage vorm Spiel Deutschland gegen Ungarn?

Sowohl Deutschland als auch Ungarn wollen den Sieg im heutigen Länderspiel. Für beide Teams ist das nächste Spiel entscheidend und von hoher Relevanz. Wie sieht die Stimmung der beiden Teams vor dem Spiel aus?

Deutschland bei der UEFA Nations League

Beide Spiele der deutschen Nationalelf waren für die deutsche Startelf eher enttäuschend, denn gegen Italien und England gab es nur ein Remis für Deutschland. Nach dem letzten Spiel zeigten sich sowohl Bundestrainer Hansi Flick als auch die Spieler deutlich zufriedener mit der Leistung auf dem Platz. Im Vergleich zum Spiel gegen Italien war eine enorme Steigerung der Mannschaft ersichtlich, dennoch reichte es noch nicht für die entscheidenden drei Punkte.

Tabelle von Deutschland bei der UEFA Nations League

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇮🇹 Italien 2 1 1 0 3:2 +1 4 2 🇭🇺 Ungarn 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇩🇪 Deutschland 2 0 2 0 2:2 0 2 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 0 1 1 1:2 -1 1

Nach dem Spiel gegen Italien wechselte Flick sieben Spieler aus und baute somit die halbe Nationalmannschaft um. Der frische Wind tat der Mannschaft sehr gut. Dennoch reichten die Leistungen nicht für einen Sieg gegen die Three Lions. Beim Spiel gegen England fiel vor allem Manuel Neuer positiv auf. Hansi Flick spricht von „absoluter Weltklasse“, die der Bayern-Torhüter aktuell auf den Platz bringt. Auch die Abwehr konnte viele entscheidende Bälle klären und das Mittelfeld zeigte deutlich mehr Initiative als beim Spiel gegen Italien. Deutschland hatte mit 63 Prozent Ballbesitz die Nase klar vorne. Die deutsche Nationalmannschaft dürfte selbstbewusst gegen Ungarn auftreten.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 11.06.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇮🇹 Italien A / 3 11.06.2022 20:45 🇭🇺 Ungarn - 🇩🇪 Deutschland A / 3

Ungarn bei der UEFA Nations League

Die ungarische Nationalmannschaft gewann das Auftaktspiel gegen England 1:0 und lag somit zunächst auf Platz 1 in der Gruppe A3. Im darauffolgenden Spiel gegen Italien verloren die Ungarn jedoch mit 2:1 und mussten somit die Tabellenführung an Italien abgeben. Die italienischen Nationalspieler Nicoló Barella und Lorenzo Pellegrini schossen bereits in der ersten Halbzeit im Spiel gegen Ungarn beide Tore. Ungarn konnte durch ein Eigentor von Gianluca Mancini in der 61. Minute kurz Hoffnung schöpfen, schaffte aber kein Ausgleichstor zum Unentschieden. Dennoch macht die ungarische Nationalelf sichtlich Fortschritte und kann sich bei der UEFA Nations League überraschenderweise gut gegen seine Gegner behaupten. In beiden Spielen war Ungarn ihren Gegnern spielerisch nicht wirklich unterlegen. Verantwortlich dafür ist auch die stabile Formation aus zahlreichen Bundeligaspielern im ungarischen Team. Neben Innenverteidiger Willi Orban spielt auch sein RB Leipzig-Kollege Dominik Szoboszlai für die ungarische Nationalelf. Dazu kommt Bundesligaspieler Andras Schäfer (Union Berlin) und Peter Gulasci (RB Leipzig).

Aufstellung heute beim Klassiker-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn

Wer steht in der Startelf der beiden Mannschaften? Die möglichen Aufstellungen beim heutigen Länderspiel wollen wir uns hier ein wenig genauer anschauen.

Deutschlands Aufstellung bei der UEFA Nations League gegen Ungarn

Nach dem Spiel gegen Italien formte Flick seine Startelf um und besetzte ganze sieben Positionen neu. Beim Spiel gegen England war er mit der Leistung seines DFB-Teams dann schon zufriedener. Dennoch wird er beim Spiel gegen Ungarn wohl wieder einige Änderungen vornehmen. Die deutsche Nationalelf wird aber wie gewohnt mit einer 4-2-3-1-Formation auftreten.

Beim Spiel gegen Ungarn könnte die Aufstellung Deutschlands wie folgt aussehen.

Neuer – Klostermann, Rüdiger, Süle, Raum – Gündogan, Goretzka – Gnabry, Müller, Musiala – Havertz

Ungarns Aufstellung bei der UEFA Nations League gegen Deutschland

Ungarn wird mit einer 3-4-2-1- Aufstellung auf den Platz gehen. In der Startelf spielen voraussichtlich:

Gulacsi – Lang, Orban, At. Szalai – Fiola, Styles, Vecsei, Z. Nagy – Sallai, Szoboszlai – Ad. Szalai

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn Live im Free TV auf RTL

Den Länderspiel-Klassiker Deutschland gegen Ungarn kann man heute Abend, am 11. Juni, live im Free TV auf RTL verfolgen. Alternativ können Fußballfans das Duell auch im Live-Stream von RTL sehen. Dort gibt es zusätzlich alle Spielergebnisse, Kommentare und Statistiken in Echtzeit. Der Austragungsort ist das Puskás Aréna Park Stadion in Budapest – ein Heimspiel für die ungarische Nationalelf. Die Live-Berichte beginnen ab 20.15, um 20.45 erfolgt dann der Anpfiff in der ungarischen Hauptstadt.

