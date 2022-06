Fußball heute live: 8.6. Länderspiele Liveticker ** Wer spielt heute? *** Nations League heute

Liveticker heute

20:45 Uhr -Los geht es. Polen in weißen Trikots, Belgien in den schwarzen Damentrikots. Im 2.Spiel läuft Wales in roten Trikots und die Niederlande in schwarzen Trikots auf.

20:45 Uhr – Die DAZN Übertragungen der Spiele beginnen.

Wales will heute Abend seine Ungeschlagenheit im eigenen Land ausbauen, die derzeit bei 19 Spielen in Folge liegt. Es ist die längste ungeschlagene Heimserie in der 146-jährigen Geschichte des walisischen Fußballverbands (FAW). Die Mannschaft hat 13 dieser 19 Heimspiele gewonnen und sechs unentschieden gespielt, dabei sieben Mal eine weiße Weste behalten und nie mehr als ein Tor kassiert.

Vor dem Spiel heute Abend gibt es einige interessante Statistiken für die Niederlande. Stürmer Memphis Depay hat in seinen letzten 17 Länderspielen 20 Tore erzielt, darunter zwei beim 4:1-Sieg gegen Belgien. Seine Mannschaft hat in den letzten 23 Länderspielen nur ein einziges Mal kein Tor erzielt. Der letzte Rückschlag war das Ausscheiden im Achtelfinale der EURO 2020 bei der 0:2-Niederlage gegen die Tschechische Republik.

Belgien nimmt im Vergleich zur 1:4-Heimniederlage gegen die Niederlande am Freitag vier Änderungen vor. Dendoncker, Tielemans, Carrasco und Batshuayi rücken alle in die Startelf. Boyata, Meunier, Vanaken und Lukaku fallen aus. Die Belgian Red Devils spielen heute Abend in besonderen Trikots. Sie werden die schwarzen Trikots der belgischen Red Flames, der Frauen-Nationalmannschaft, tragen, um sie vor der bevorstehenden UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2022 in England diesen Sommer zu unterstützen! So, wie es die deutsche Nationalmannschaft gestern machte!

19:00 Uhr – Sobald die Aufstellungen kommen, aktualisieren wir hier.