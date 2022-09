Fußball heute live Länderspiele * Nations League 2022/23 Spielplan * Wer spielt heute?

Heute am Dienstag, den 27. September 2022, gibt es die letzten Gruppenspiele der UEFA Nations League 2022/23. Es gibt 9 Spiele in 5 Gruppen. In 3 Gruppen kommt es zum Endspiel um den 1. Platz. In Gruppe A2 trifft Portugal auf Spanien. Außerdem geht es bei Ukraine gegen Schottland und Norwegen gegen Serbien um den Gruppensieg. Weiterhin spielt die Schweiz gegen Tschechien um den Klassenerhalt. Die 9 Spiele werden auf DAZN übertragen. Anpfiff der Partien ist um 20:45 Uhr.

Fußball heute Spielplan 6. Spieltag der Nations-League-Saison 2022/23

6. Spieltag der Nations-League-Saison 2022/23 Top-Spiel: Portugal gegen Spanien um den Gruppensieg

Top-Spiel: Portugal gegen Spanien um den Gruppensieg Ukraine gegen Schottland um den Aufstieg in Liga A

Ukraine gegen Schottland um den Aufstieg in Liga A Norwegen gegen Serbien um den Aufstieg in Liga A

Norwegen gegen Serbien um den Aufstieg in Liga A Schweiz gegen Tschechien: Verlierer steigt ab

Schweiz gegen Tschechien: Verlierer steigt ab 9 Spiele in den Gruppen A2, B1, B2, B4 und C2

9 Spiele in den Gruppen A2, B1, B2, B4 und C2 Live-Übertragungen von 9 Nations-League-Spielen auf DAZN um 20:45 Uhr

Heute am 27. September 2022 gibt es gleich 3 Top-Spiele, wo die Entscheidung um den Gruppensieg fällt. Im Top-Spiel des Tages Portugal gegen Spanien geht es um die Teilnahme am Finalturnier Final Four. Die beiden Sieger Ukraine gegen Schottland und Norwegen gegen Serbien steigen heute in Liga A auf.

Wer spielt heute?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 26.09.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 3:3 🇩🇪 Deutschland A / 3 26.09.2022 20:45 🇭🇺 Ungarn 0:2 🇮🇹 Italien A / 3 26.09.2022 20:45 🇲🇪 Montenegro 0:2 🇫🇮 Finnland B / 3 26.09.2022 20:45 🇷🇴 Rumänien 4:1 🇧🇦 Bosnien B / 3 26.09.2022 20:45 🇬🇮 Gibraltar 1:2 🇬🇪 Georgien C / 4 26.09.2022 20:45 🇲🇰 Nordmazedonien 0:1 🇧🇬 Bulgarien C / 4 26.09.2022 20:45 🇸🇲 San Marino 0:4 🇪🇪 Estland D / 2

Gruppe A2: Portugal gegen Spanien – Wer kommt ins Finalturnier?

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft braucht heute unbedingt einen Sieg, um den 1. Platz von Portugal zurückzuerobern. Spanien verlor die Tabellenführung nach der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz. Außerdem genügt Portugal ein Remis, um den Gruppensieg klarzumachen.

Portugal ist heute Favorit auf den Sieg mit einer Wettquote von 2.30. Hingegen kommt Spanien nur auf eine 3.20. In der Länderspielbilanz liegt Spanien vorne. Von 39 Spielen konnte Spanien 17 Spiele gewinnen. Hingegen kommt Portugal nur auf 6 Siege. Außerdem gab es 16 Remis.

Gruppe A2: Schweiz gegen Tschechien – Bleibt die Schweiz in Liga A?

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft führt in der Tabelle mit 6 Punkten vor der tschechischen Nationalmannschaft mit 4 Punkten. Daher genügt den Eidgenossen heute ein Remis, um den Klassenerhalt zu packen.

Bei den Wettquoten ist die Schweiz vorne mit einer Siegquote von 1.70. Hingegen kommt Tschechien nur auf eine 5.00. Allerdings hat die Schweiz bisher erst einmal gegen Tschechien gewonnen. Hingegen konnte Tschechien 4 Spiele gegen die Schweiz für sich entscheiden.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 5 3 1 1 11:2 +9 10 2 🇪🇸 Spanien 5 2 2 1 7:5 +2 8 3 🇨🇭 Schweiz 5 2 0 3 4:8 -4 6 4 🇨🇿 Tschechien 5 1 1 3 4:11 -7 4

Gruppe B1: Ukraine gegen Schottland – Wer steigt auf in Liga A?

Im Spiel Ukraine gegen Schottland geht es um den Aufstieg in Liga A. Schottland für mit 12 Punkten vor Ukraine mit 10 Punkten. Daher benötigt die Ukraine heute unbedingt den Heimsieg, um in Liga A aufzusteigen.

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft gilt heute als Favorit. Ukraine hat eine Siegquote von 2.20. Hingegen hat Schottland nur eine 3.20. Von den 4 Spielen zwischen Ukraine und Schottland konnten beide Nationalmannschaft jeweils 2 Spiele gewinnen. Das letzte Spiel am 21.9.2022 gewann Schottland deutlich mit 3:0.

Gruppe B4: Norwegen gegen Serbien – Wer steigt auf in Liga A?

Die serbische und die norwegische Nationalmannschaft haben jeweils 10 Punkte auf dem Konto. Allerdings hat Serbien das bessere Torverhältnis, sodass Norwegen heute gewinnen muss, um in Liga A aufzusteigen. Serbien genügt ein Remis in Norwegen, um den Aufstieg in Liga A perfekt zu machen. Beim Spiel kommt es heute ebenfalls zum Top-Duell der 22-Jährigen Starstürmer Haaland und Vlahović.

Laut Wettquote ist Norwegen leicht favorisiert auf den Sieg heute. Für Norwegen-Sieg gibts eine Quote von 2.37. Hingegen hat Serbien eine 2.95. Bisher spielten Norwegen und Serbien 3-mal gegeneinander. Es gab 1 Remis und jeweils einen Sieg für beide Teams.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Die weiteren Spiele in den Gruppen B1 und B4 haben noch eine Relevanz bezüglich Abstieg aus Liga B. In Gruppe B1 spielen Irland und Armenien um den Klassenerhalt. Irland ist einen Punkt vor Armenien und hat heute Heimspiel. Außerdem kann Schweden in Gruppe B4 heute mit einem Heimsieg gegen Slowenien den Klassenerhalt sicherstellen.

Weiterhin spielt in Liga B2 Albanien gegen Island – das Spiel hat allerdings keine Auswirkungen auf die Tabelle, denn Israel steht als Aufsteiger fest. Weiterhin gibt es Nations-League-Spiele in Gruppe C2, wo Griechenland bereits aufgestiegen ist. Kosovo, Zypern und Nordirland droht heute der letzte Platz in der Gruppe.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute, am 27. September 2022, werden 9 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf dem Streaming-Sender DAZN übertragen. DAZN überträgt die Partien ab 20:45 Uhr. Diese Länderspiele werden mit deutschem Kommentar übertragen.

A2: Portugal – Spanien (20:45 Uhr) – Kommentator: Jan Platte / Experte: Benny Lauth

A2: Schweiz – Tschechien (20:45 Uhr) – Kommentator: Matthias Naebers

B4: Norwegen – Serbien (20:45 Uhr) – Kommentator: Martin Kern

Außerdem wird Schweiz gegen Tschechien bei SRF zwei übertragen. Die Übertragung aus Ist. Gallen beginnt um 20:10 Uhr. Moderator ist Rainer M. Salzgeber – Experte ist Ex-Frankfurter Benjamin Huggel. Der Kommentator des Spiels ist Sascha Ruefer.