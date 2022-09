Fußball heute live Länderspiele : Nations League 2022/23 Spielplan * Niederlande gegen Belgien

Heute am Sonntag, den 25. September 2022, beginnt der 6. und letzte Spieltag der UEFA Nations League 2022/23 Gruppenphase. Heute fallen die nächsten Entscheidungen zum Auf- und Abstieg. Außerdem geht es um die Teilnahme am Finalturnier in den Gruppen A1 (Kroatien oder Dänemark) und A4 (Niederlande oder Belgien). Weiterhin spielen die Nationalmannschaften von Frankreich, Österreich, Polen und Türkei. Insgesamt gibt es heute 10 Spiele um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Die Spiele werden bei DAZN live übertragen.

Heute am 25. September 2022 fallen die Entscheidungen in den Gruppen A1 und A4. In beiden Gruppen können noch mehrere Teams Gruppenerster werden oder absteigen. In Gruppe A1 geht es für Kroatien und Dänemark um die Teilnahme am Finalturnier Final Four – in Gruppe A4 spielen Belgien und die Niederlande um die ersten Platz. Außerdem haben die österreichische und die walisische Nationalmannschaft die Chance den Abstieg zu verhindern. Weitere Nations-League-Spiele gibt es in den Gruppen C1, C3 und D1. Für Lettland und Republik Moldau um den Aufstieg in Liga C.

Wer spielt heute Abend Fußball?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 25.09.2022 15:00 🇦🇩 Andorra - 🇱🇻 Lettland D / 1 25.09.2022 15:00 🇲🇩 Moldawien - 🇱🇮 Liechtenstein D / 1 25.09.2022 18:00 🇦🇿 Aserbaidschan - 🇰🇿 Kasachstan C / 3 25.09.2022 18:00 🇸🇰 Slowakei - 🇧🇾 Weißrussland C / 3 25.09.2022 20:45 🇦🇹 Österreich - 🇭🇷 Kroatien A / 1 25.09.2022 20:45 🇩🇰 Dänemark - 🇫🇷 Frankreich A / 1 25.09.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande - 🇧🇪 Belgien A / 4 25.09.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇵🇱 Polen A / 4 25.09.2022 20:45 🇫🇴 Färöer Inseln - 🇹🇷 Türkei C / 1 25.09.2022 20:45 🇱🇺 Luxemburg - 🇱🇹 Litauen C / 1

Gruppe A1: Österreich gegen Kroatien – Kann Kroatien den ersten Platz verteidigen?

Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft konnte am 5. Spieltag den ersten Platz erobern – heute gegen Österreich wollen die Kroaten die Spitzenposition verteidigen. Hingegen geht es für die österreichische Nationalmannschaft um den Klassenerhalt. Österreich braucht unbedingt einen Sieg und muss dann noch auf einen Patzer von Frankreich in Dänemark hoffen – ansonsten spielt das Team von Ralf Rangnick nächste Saison in Liga B.

Die Buchmacher erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Kroatien hat eine Siegquote von 2.50. Hingegen hat Österreich eine 2.85. In der Länderspielbilanz führt Kroatien deutlich. Es gab 6 Spiele zwischen Österreich und Kroatien und Kroatien hat fünfmal gewonnen. Österreichs erster Sieg war im Hinspiel Anfang Juni 2022, wo Österreich 3:0 gewinnen konnte.

Gruppe A1: Dänemark gegen Frankreich – Holt Frankreich den nächsten Sieg?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft konnte mit einem Sieg gegen Österreich am 5. Spieltag den letzten Tabellenplatz verlassen. Heute ist Frankreich gegen Dänemark wieder Favorit auf einen Sieg – ein Frankreich-Sieg würde an der Tabellensituation nichts mehr ändern. Lediglich ein Sieg für Dänemark hätte zur Folge, dass die Dänen wieder erster werden könnten oder dass Frankreich doch noch in Liga B absteigen könnte.

Frankreich ist Favorit auf den Sieg mit einer Quote von 2.20. Weiterhin hat Dänemark eine Siegquote von 3.30. Von den 16 Länderspielen zwischen Frankreich und Dänemark konnte Frankreich 8 Spiele gewinnen. Hingegen holte Dänemark 6 Siege – darunter der 1:2-Sieg im letzten Aufeinandertreffen Anfang Juni.

Gruppe A4: Niederlande gegen Belgien – Kann Belgien an Niederlande vorbeiziehen?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft führt in Gruppe A4 mit 13 Punkten vor Belgien, die 10 Punkte auf dem Konto haben. Deswegen braucht Belgien heute einen Sieg um an den Niederlanden vorbeizugehen. Außerdem muss Belgien heute mindestens 2 Tore mehr erzielen als die Niederlande, um noch erster zu werden.

Die Buchmacher erwarten ein knappes Spiel. Die Niederlande hat eine Siegquote von 2.40. Hingegen hat Belgien eine 2.80. Bisher gab es 128 Länderspiele Niederlande gegen Belgien. Die Niederlande gewann 56 Spielen – und Belgien gewann 41-mal. Das letzte Spiel endete mit einem 4:1-Sieg für die Niederlande.

Gruppe A1: Wales gegen Polen – Kann Wales den Abstieg in Liga B verhindern?

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat 3 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Wales. Allerdings hat Wales das bessere Torverhältnis, sodass heute ein einfacher Sieg für Wales ausreicht, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Die Wettquote für einen Wales-Sieg beträgt 2.60 – Polen hat eine 2.75. Allerdings konnte Wales erst einmal gegen Polen gewinnen. Hingegen gewann Polen 6-mal gegen Wales. Zweimal endete das Spiel unentschieden.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute finden weitere Spiele in den UEFA Nations League 2022/23 Gruppe C1, C3 und D1 statt. In den Gruppen C1 und C3 stehen die Aufsteiger und Absteiger bereits fest. Die Türkei mit dem deutschen Coach Stefan Kuntz ist bereits in Liga B aufgestiegen und trifft heute auf Färöer. Außerdem spielt Absteiger Litauen gegen Luxemburg. Der Aufsteiger aus Gruppe C3 ist Kasachstan, die heute gegen Aserbaidschan spielen. Absteiger Belarus spielt gegen Slowakei. In Gruppe D1 gibt es ein Fernduell um den Aufstieg zwischen Lettland und Republik Moldau.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute, am 24. September 2022, werden alle 10 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf dem Streaming-Sender DAZN übertragen. DAZN überträgt die Partien ab 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Diese Länderspiele werden mit deutschem Kommentar übertragen.

A1: Österreich – Kroatien (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

A1: Dänemark – Frankreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Uwe Morawe

A4: Niederlande – Belgien (20:45 Uhr) – Kommentator: Marcel Seufert

Österreich gegen Kroatien kommt ebenfalls auf ORF eins. Die Moderatoren sind Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich. Türkei gegen Luxemburg läuft mit türkischsprachigem Kommentar auf TRT1.