Fußball heute Abend: 1:1 Länderspiel Deutschland gegen Griechenland

Die deutsche Nationalmannschaft möchte die Begeisterung für die Europameisterschaft weiter steigern und durch einen Sieg im Länderspiel am Freitagabend gegen Griechenland Selbstbewusstsein sammeln. Julian Nagelsmann hatte auf dem kurzen Flug von Nürnberg nach Düsseldorf kaum Zeit, über Taktiken nachzudenken, da sein Plan für die EM bereits steht. Hier die mögliche deutsche Aufstellung gegen Griechenland, es wird das letzte Länderspiel vor der EM-Eröffnung am Freitag, 14.6. gegen Schottland sein. Das vierte deutsche Länderspiel des Jahres wird heute Abend auf RTL ab 20:15 Uhr gezeigt.

Der Bundestrainer betont, dass die Mannschaft mit Stolz, Demut und Überzeugung auftreten soll, da sie nicht für sich selbst spielt, sondern im Dienst und Auftrag ihres Landes. Antonio Rüdiger und Toni Kroos, beide Champions-League-Sieger, sind mit ihrer Erfahrung und ihrem Können zentrale Figuren in dieser Generalprobe gegen Griechenland.

Offene Fragen zur EM-Aufstellung

Es gibt noch einige Detailfragen, die Nagelsmann vor dem Duell mit dem Europameister von 2004 am Freitag in Mönchengladbach beantworten muss. Wen wird er nach dem Spiel aus seinem vorläufigen EM-Aufgebot streichen? Eine mögliche Entscheidung ist die Streichung von Robin Koch, obwohl er am Donnerstagvormittag noch am Abschlusstraining in Herzogenaurach teilnahm. Koch ist der fünfte Innenverteidiger, was seine Chancen verringert, Teil des endgültigen Teams zu sein.

Update 20 Uhr – Die offizielle Aufstellung heute Abend

Er wird der UEFA eine Liste der endgültigen Spieler bis Mitternacht am Freitag übermitteln müssen. Kapitän Ilkay Gündogan ist zwar sicher im Kader, hat jedoch keine Garantie für die Startelf. Die lange Saison mit dem FC Barcelona hat ihre Spuren hinterlassen. Gündogan selbst sagte, dass im modernen Fußball nicht mehr automatisch der Kapitän spielen muss. Eine andere offene Frage ist, ob Kai Havertz oder Niclas Füllkrug stürmen wird.

Sane, Gündogan – wer spielt?

Leroy Sane ist nach seiner Sperre wieder eine Option. Der Münchner, der kürzlich Probleme mit dem Schambein hatte, wird wahrscheinlich zumindest für einen Teil des Spiels zur Verfügung stehen. Nagelsmann betonte: „Leroy bringt eine Qualität, auf die wir nicht verzichten wollen, nicht verzichten können.“

Die Mittelfeldstars Toni Kroos und Ilkay Gündogan haben großes Selbstvertrauen und Qualität. Nach ihren Erfolgen bei Real Madrid und Manchester City sollen sie diese Siegermentalität auch in die Nationalmannschaft einbringen. „Wir können den Killerinstinkt mitnehmen,“ kommentierte Rüdiger.

Der jüngste Test gegen die Ukraine zeigte, dass Deutschland mehr Torgefahr braucht. „Ein paar Tore haben gefehlt. Da können wir einiges aus Madrid mitnehmen,“ sagte Rüdiger. Im ausverkauften Borussia-Park will die Mannschaft vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland für EM-Euphorie sorgen. „Wir wollen die Fans mitnehmen und eine Aufbruchstimmung schaffen,“ sicherte Rüdiger zu.

Tore müssen her

Julian Nagelsmann fordert eine bessere Strafraumbesetzung nach dem torlosen Unentschieden in Nürnberg. Havertz fühlte sich als Sturmspitze etwas isoliert; Füllkrug könnte hier die bessere Option sein, besonders gegen defensiv starke Gegner. Nagelsmann lobte den Dortmunder ausdrücklich für seine starke Präsenz und Kopfballfähigkeiten.

Havertz will jedoch seinen Platz an der Spitze nicht kampflos räumen. Er betrachtet sich eindeutig als Neuner, wie er selbst beim FC Arsenal in den letzten sechs Monaten gespielt hat. Diese Flexibilität der Optionen kommt Nagelsmann entgegen, der sich auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Nagelsmann erklärte in einem Podcast, dass er und sein Team bereits einen Notfallplan haben, falls in den letzten zehn Minuten dringend ein Tor benötigt wird. Diese Szenarien wurden im Training intensiv geübt, damit die Spieler genau wissen, was zu tun ist, wenn der Trainer den Notfallplan ausruft.

Nagelsmann möchte diesen Notfallplan idealerweise vermeiden und strebt nach einem Stimmungswandel in Deutschland. Er sieht in der deutschen Gesellschaft einen schleichenden Pessimismus und will, dass seine Elf dies ändert. In der Vergangenheit war der Fußball oft ein Mittel, den nationalen Geist zu heben, wie es bei der WM 1954 der Fall war. Solche großen Momente gingen oft über den Sport hinaus und hatten eine breitere Bedeutung.

Ein klarer Sieg, besonders in einem wichtigen Testspiel, könnte ein erster Schritt sein, um das Land zu „rütteln“ und die Stimmung zu drehen. Wenn die Nationalmannschaft mit ihrem Spiel überzeugt, könnte dies den notwendigen Wandel einleiten und eine positive Energie in Deutschland erzeugen.