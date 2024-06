Fußball heute: Heimspiel für die Türkei gegen Tschechien

Das kommende Spiel heute Abend gegen Georgien wird etwas Besonderes für die türkische Fußballnationalmannschaft. Mehrere Spieler, darunter Salih Özcan, wurden in Deutschland geboren und sind mit dem Westfalenstadion in Dortmund bestens vertraut. Özcan, der bei Borussia Dortmund spielt, freut sich besonders auf das Spiel und betont, dass die gelbe Wand in den Farben Rot und Weiß leuchten wird.

Die türkische Mannschaft sieht die Begegnungen in Dortmund als Vorteil und fühlt sich, als würden sie zu Hause spielen. Auch Hakan Calhanoglu, ein erfahrener Bundesliga-Profi und Kapitän des Teams, teilt diese Vorfreude und erwartet, dass die Atmosphäre heimisch sein wird. Das erste Spiel gegen Georgien wird mit Spannung erwartet.

1. Em-Spiel: Türkei gegen Georgien in Dortmund

Die Türkei trifft im EM-Spiel in Dortmund auf Georgien. In der berühmten Spielstätte von Borussia Dortmund hoffen die türkischen Spieler, ein Heimspielgefühl zu erleben. Beim letzten Länderspiel in Berlin gegen Deutschland erzeugten die Fans eine Atmosphäre, die stark an ein Auswärtsspiel für die DFB-Elf erinnerte. Besonders Spieler wie Kaan Ayhan, der derzeit bei Galatasaray Istanbul spielt, fühlen sich sowohl in der Türkei als auch in Deutschland zu Hause.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Türkei U N N U N - : - Spielstand anzeigen Georgien U N S U S 1 Mert Günok 20 Ferdi Kadıoğlu 14 Abdülkerim Bardakcı 4 Samet Akaydin 18 Mert Müldür 22 Kaan Ayhan 10 Hakan Çalhanoğlu 19 Kenan Yildiz 6 Orkun Kökçü 8 A. Güler 21 Barış Alper Yılmaz 25 Giorgi Mamardashvili 3 L. Dvali 4 Guram Kashia 5 Solomon Kvirkvelia 21 G. Tsitaishvili 6 Giorgi Kochorashvili 20 Anzor Mekvabishvili 10 Giorgi Chakvetadze 2 O. Kakabadze 7 Khvicha Kvaratskhelia 22 Georges Mikautadze

Eine besondere Rolle spielt Hakan Calhanoglu, der zuletzt für Inter Mailand glänzte. Er empfindet Besuche in der Heimat seiner Eltern oft als Herausforderung, da er sich manchmal „wie ein Ausgestoßener“ fühlt. Diese Ambivalenz zeigt sich auch bei Salih Özcan, Kaan Ayhan und Cenk Tosun, die alle in Deutschland geboren wurden und für Jugendteams des DFB gespielt haben. Özcan wurde sogar U21-Europameister unter dem späteren türkischen Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Schlüsselspieler im türkischen Team

Das Spiel in Dortmund könnte weitere emotionale Momente hervorrufen. Arda Güler, Enes Ünal und Caglar Söyüncü sind Schlüsselspieler im türkischen Team. Alle hoffen darauf, in der Europameisterschaft brillante Leistungen zu zeigen. Ayhan selbst betont, dass Deutschland für ihn „immer noch Heimat“ ist, nicht nur geografisch, sondern auch kulturell. Das macht Begegnungen wie diese für ihn besonders.

Die Stimmung im Stadion verspricht großartig zu werden, unterstützt durch die leidenschaftlichen türkischen Fans. Einer der prominentesten Spieler, die in Deutschland geboren wurden, ist Salih Özcan, derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Seine Leistung im Mittelfeld könnte entscheidend für den Erfolg der türkischen Mannschaft sein.

Hinzu kommen Spieler wie Cenk Tosun, der aus Wetzlar stammt, und Kaan Ayhan aus Gelsenkirchen. Beide haben deutsche Wurzeln und stellen die Verbindung zwischen den Nationen dar. Diese Spieler haben während ihrer Karriere oft über das Zusammenspiel der Kulturen gesprochen. So empfindet sich Ayhan sowohl in Istanbul als auch in Gelsenkirchen zu Hause.

Die Türkei gilt als starker Gegner, der in der Lage ist, große Teams wie Italien, Portugal und England herauszufordern. Es bleibt spannend zu sehen, wie die Mannschaft gegen Georgien auftritt und ob sie ihre Favoritenrolle bestätigen kann. Besonders Hakan Calhanoglu wird im Mittelfeld eine Schlüsselrolle spielen und für kreative Akzente sorgen.

Dieses Spiel in Dortmund könnte ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der türkischen Nationalmannschaft schreiben. Mit der Unterstützung der Fans und der Qualität der Spieler wie Salih Özcan und Hakan Calhanoglu könnte die Türkei in dieser Europameisterschaft weit kommen.

Name Verein Position Altay Bayindir Manchester United Torhüter Mert Günok Besiktas Torhüter Ugurcan Cakir Trabzonspor Torhüter Dogan Alemdar ES Troyes Torhüter Mert Müldür Fenerbahce Abwehr Zeki Celik AS Rom Abwehr Abdülkerim Bardakci Galatasaray Abwehr Ahmetcan Kaplan Ajax Amsterdam Abwehr Caglar Söyüncü Fenerbahce Abwehr Merih Demiral Al-Ahli Abwehr Ozan Kabak TSG Hoffenheim Abwehr Samet Akaydin Panathinaikos Abwehr Cenk Özkacar FC Valencia Abwehr Ferdi Kadioglu Fenerbahce Abwehr Berat Özdemir Trabzonspor Mittelfeld Can Uzun 1. FC Nürnberg Mittelfeld Hakan Calhanoglu Inter Mailand Mittelfeld Ismail Yüksek Fenerbahce Mittelfeld Okay Yokuslu West Bromwich Mittelfeld Kaan Ayhan Galatasaray Mittelfeld Orkun Kökcü Benfica Mittelfeld Salih Özcan Borussia Dortmund Mittelfeld Abdülkadir Ömür Hull City Angriff Irfan Can Kahveci Fenerbahce Angriff Yunus Akgün Leicester City Angriff Kenan Yildiz Juventus Turin Angriff Kerem Aktürkoglu Galatasaray Angriff Oguz Aydin Alanyaspor Angriff Arda Güler Real Madrid Angriff Baris Alper Yilmaz Galatasaray Angriff Bertug Yildirim Stade Rennes Angriff Cenk Tosun Besiktas Angriff Enes Ünal AFC Bournemouth Angriff Semih Kilicsoy Besiktas Angriff Yusuf Yazici OSC Lille Angriff