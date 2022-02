Fußball heute * Finale Africa Cup 2022: Senegal gegen Ägypten + Spiel um Platz 3

Fußball heute: Die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAfrica Cup 2022 kürt heute Ihren Afrikameister 2021/2022. Gestern spielten die Verlierer des Halbfinales Burkina Faso gegen Gastgeber Kamerun im vorverlegten Spiel um Platz 3 – Gastgeber Kamerun gewann im Elfmeterschießen nach einer Aufholjagd. Der Senegal trifft heute im Finale um 20 Uhr im Olembe-Stadion in Yaoundé auf Ägypten.

Während der Senegal in dieser Phase des Wettbewerbs als einer der Favoriten auf den ersten Titelgewinn und als Vizemeister der letzten Ausgabe erwartet wurde, trotzte Ägypten den Prognosen für ein frühes Turnier-Aus und spielte mit einer beeindruckenden Siegesserie um den achten AFCON-Titel in der Rekordverlängerung.

Finale heute: Senegal gegen Ägypten

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 06.02.2022 20:00 🇸🇳 Senegal -:- 🇪🇬 Ägypten

Senegal – Das dritte Mal Glück Nach zwei Niederlagen in den beiden Endspielen (2002 und 2019) hofft der Senegal diesmal auf ein „drittes Mal Glück“. Die Löwen von Teranga hatten angesichts des Weges des Gegners ins Finale weniger komplizierte Tests. Nach einem 1:0-Sieg gegen Simbabwe und zwei torlosen Unentschieden gegen Guinea und Malawi als Gruppenerster besiegte das Team von Sadio Mané in der K.o.-Runde Kap Verde mit 2:0, Äquatorialguinea mit 3:1 und Burkina Faso mit demselben Ergebnis. Auch in diesem Jahr können sie auf die große Erfahrung von Liverpools Superstar Sadio Mane, Chelseas Torhüter Edouard Mendy und Napolis Verteidiger Kalidou Koulibaly zurückgreifen.

„Wir haben uns gut auf das Finale vorbereitet, mit Spielern, die entschlossen und zuversichtlich sind, eine gute Leistung zu zeigen. Wir werden dieses Finale mit Entschlossenheit gegen eine großartige ägyptische Mannschaft angehen. Wir kennen unseren Gegner gut; sie haben ihre eigene Spielphilosophie und verfügen über erfahrene Spieler auf kontinentaler Ebene. Wir sind auf dem Weg zu unserem Ziel, am Sonntagabend den Titel zu gewinnen. Wir müssen uns auf das Finale konzentrieren, es gut spielen und so unser Spiel erfolgreich gestalten. Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen. In der Vergangenheit haben wir zwei Endspiele verloren, aber dieses Mal werden wir das Spiel mit mehr Entschlossenheit angehen“. Aliou Cissé (Trainer, Senegal)

Ägypten – Zwölf Jahre des Wartens

Die Ägypter, siebenmaliger Sieger des Wettbewerbs (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 und 2010), hoffen zwölf Jahre nach ihrem letzten Erfolg auf einen achten Stern auf ihrem Trikot.

Nach einer Auftaktniederlage gegen Nigeria besiegte Ägypten Guinea-Bissau und Sudan und überstand die Gruppenphase. Seitdem konnten die Pharaonen drei große Namen ausschalten und benötigten dafür drei Verlängerungen und zwei Elfmeterschießen. Weder die Elfenbeinküste, noch Marokko oder Gastgeber Kamerun konnten die Pharaonen auf ihrem Weg ins große Finale stoppen, fünf Jahre nach dem Scheitern im Finale von Gabun 2017.

Mohamed Salah vom FC Liverpool ging in jedem Spiel mit gutem Beispiel voran und wird auch in diesem Jahr wieder für den Titelgewinn sorgen. In Abwesenheit des verletzten Mohamed Elshenawy wird Torhüter Mohamed Abu Gabal, der gegen die Elfenbeinküste und Kamerun im Elfmeterschießen Heldentaten vollbrachte, wieder die erste Reihe der Pharaonen bei der Titelvergabe bilden.

Mohamed Salah während der Pressekonferenz zum Afrikanischen Nationen-Pokal 2021 Afcon-Finale Ägypten

„Nach dem verlorenen Finale 2017 gegen Kamerun werden wir gegen Senegal alles geben, um den achten Stern zu holen. Wir sind entschlossen, den Titel zu holen. Die Spieler sind körperlich und geistig bereit. Wir sind hier, um um den Titel zu spielen, und das bedeutet uns sehr viel. Wir wollen allen ägyptischen Bürgern einen Titel bieten“. Mohamed Salah

Spiel um Platz 3 Afrika Cup 2022 am Samstag, 05.Februar 2022

Eigentlich war das Spiel um Platz 3 am Sonntag Abend um 17 Uhr geplant, also drei Stunden vor dem Finale. Doch man beschloss, das Spiel auf den Samstag vorzuverlegen. Die Polizeikräfte wären überfordert gewesen an zwei Orten der Hauptstadt für Ordnung zu suchen.

Am Ende gewinnt der Gastgeber Kamerun mit einem 5:3 im Elfmeterschießen, nachdem es nach 90 Minuten 3:3 stand – eine Verlängerung gab es nicht mehr. Nach einem 0:3 Rückstand schaffte es Kamerun noch auf ein 3:3 aufzuholen. Stephane Bahoken (72.) und Vincent Aboubakar (85./88.) trafen für Kamerun.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 05.02.2022 17:00 🇧🇫 Burkina Faso 3:3 (3:5) n.E. 🇨🇲 Kamerun

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Fragen und Antworten zum Afrika Cup 2022

Welche Mannschaften spielen beim Africa Cup 2022 im Finale?

Senegal trifft am Sonntag im Olembe-Stadion in Yaoundé auf Ägypten, während die 33. Ausgabe des TotalEnergies Africa Cup of Nations, Kamerun 2021, ihr großes Finale erreicht.

Übertragung & Livestream: Wer zeigt den Afrika Cup 2022 im deutschen Fernsehen?

Sport Digital zeigt alle Spiele in ihrem Streaming-Dienst, ebenso zeigt DAZN die meisten Spiele! Bei Sport Digital kann man eine Woche kostenlos den Dienst testen, der komplette Monat kostet 4,99 EUR. Hier ausprobieren!

Bei zwei zeitgleichen Partien zeigt Sport Digital ein Spiel live auf dem Sender und das andere parallel im Live-Stream auf sportdigital.de sowie zu einem späteren Zeitpunkt im Re-Live auf dem Sender.

Wie funktioniert der Afrika Cup 2022?

Seit 2019 wird der Afrika-Cup mit 24 Mannschaften ausgetragen. Man trifft in sechs Vierer-Gruppen aufeinander. Für die K.o.-Phase, beginnend mit dem Achtelfinale, qualifizieren sich die beiden besten Teams pro Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten. Das Finale findet am 6. Februar um 20 Uhr im Stade Paul Biya in Yaoundé statt. Titelverteidiger ist Algerien, das im Finale 2019 den Senegal mit 1:0 schlug.